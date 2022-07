Diputado Anaya advierte que no renunciará y le desea suerte a su suplente

El diputado Edgar Anaya del PVEM aseguró que no renunciará al cargo para que su suplente Alejandro García ocupe el cargo, tras haber renunciado a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado como había trascendido en las últimas horas.

Tras ser el legislador más faltista de la XIII Legislatura, aclaró que “eso era antes porque tuve un problema personal muy fuerte, pero ya está superado y ahora estoy en las reuniones de comisiones a las que pertenezco y en la Diputación Permanente”.

Sobre la renuncia del Oficial Mayor que es su suplente, expuso que “no sé cual es el tema por el que haya abandonado su puesto, le tienen que preguntar a él y seguramente estará atentos y dispuestos a contestar”.

Dejó en claro que “yo estoy firme en mi cargo como diputado, al pié del cañón haciendo mi chamba después de haber pasado por un asunto personal; no pienso renunciar, no hay razones para ello; no se en qué se equivocó o qué pasaría con mi amigo –su suplente- pero le deseo que le vaya bien”.

Reconoció Edgar Anaya que ha recibido muchas críticas por ser el diputado más faltista, “pero prometí que no iba a volver a faltar y aquí estoy, estoy firme en el cargo, aquí estaré y lo que sigue”.