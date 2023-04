Diputadas pagarán multa de su bolsillo, no del erario: Cinthia Segovia

En relación a la resolución de un juzgado federal, derivado de la no ratificación de una magistrada del Poder Judicial, la diputada Cinthia Segovia Colunga, presidenta de la directiva del Congreso del Estado, señaló que se atenderá el tema de la multa a las integrantes de la Directiva y se informará al juez sobre la realización de una nueva sesión ordinaria.

Recordó que el asunto de la no ratificación de una magistrada del Poder Judicial data de la Legislatura anterior; dicha magistrada al no estar conforme con la decisión, presentó una serie de procedimientos jurídicos ante una instancia federal que han sido atendidos por la LXIII Legislatura, pero que en esta ocasión, al no quedar conforme el juez federal con la respuesta del Congreso del Estado, se deriva en una sanción económica para las integrantes de la directiva.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

“Este tema, que terminó en el tema de la multa, se ha estado atendiendo desde el aspecto jurídico del Congreso del Estado, donde efectivamente en su momento viene desde la Legislatura pasada que no se ratificó a la magistrada, entonces se le dio atención en el tema jurídico al juez; el juez no queda conforme con lo que se le contesta y por eso es que viene el tema de la multa para las integrantes de la directiva del Congreso, lo cual se va atender en lo particular por cada una de las compañeras y se le está contestando al juez informando cuando se va a tener la próxima sesión ordinaria, para someter este tema otra vez al Pleno donde se volverá a realizar la votación”.

La legisladora recalcó que el pago de esta multa, se realizará de manera personal por cada una de las diputadas.

Manifestó que desde las vías institucionales, se estará atendiendo este asunto, y se establecerán mecanismos para fortalecer al área jurídica del Poder Legislativo.