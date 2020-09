Diputada Vianey Montes presidirá Congreso del Estado

Después de ocho horas de trabajo y cuatro votaciones sin acuerdos, el pleno del Congreso del Estado eligió a la diputada del PAN Vianey Montes Colunga como presidenta de la Directiva para el próximo año de ejercicio legal, con la tribuna tomada por parte de diputados de MORENA, PES y un independiente que argumentaron incumplimiento de un acuerdo político.

Los legisladores de MORENA y sus aliados establecieron que el tercer año les correspondía la presidencia, pero sus propuestas no fueron aprobadas por el pleno. Alejandra Valdés y Angélica Mendoza no fueron aceptadas en tres votaciones y hubo un intento de proponer a Marité Hernández pero de antemano no se le apoyaría.

Fue por ello que en medio de acusaciones y señalamientos directos contra algunos legisladores, el presidente de la Directiva diputado Martín Juárez desde su curul reanudó la sesión tras varios recesos y presentó la nueva propuesta encabezada por Vianey Montes como presidenta, como primer vicepresidente Eugenio Govea Arcos, como segunda Beatriz Benavente, como pimer secretario Laura Patricia Silva, como segundo Rosa Zúñiga de MORENA, como primer prosecretario Ricardo Villarreal y como segundo Rolando Hervert Lara.

El diputado Edson Quintanar no descartó la posibilidad de impugnar jurídicamente la decisión y dijo que será en las urnas el próximo año cuando los ciudadanos apoyarán nuevamente a la Cuarta Transformación.

Por su parte, la nueva presidenta Vianey Montes expuso que tras varias rondas de votación el pleno tomó la decisión de no apoyar las propuestas planteadas y por lo tanto, se hizo una nueva que fue la que obtuvo el respaldo.

Este lunes el diputado Martín Juárez presentará el informe de actividades del segundo año de ejercicio legal.

