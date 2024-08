Diputada denuncia “mano negra” en elección del Concejo Municipal de Pozos

La diputada Aranzazu Puente Bustindui acusó a la dirigencia estatal de su partido el PAN de no ser democrática ni congruente con los principios de la institución, ya que las propuestas partidistas para integrar el Concejo Municipal de Villa de Pozos no le fueron consultadas.

En la sesión extraordinaria del Pleno y antes de la votación, en tribuna señaló que “mi propia dirigencia no me compartió los perfiles que propuso como partido. No se me dio la oportunidad de revisar a detalle los currículos de estas personas, no se abrió un espacio para la discusión interna ni para consensuar estos nombres, y lo más preocupante, es que se desestimaron las propuestas de algunos de los diputados panistas que, como yo, estamos aquí para representar los intereses de los ciudadanos a través de nuestro voto”.

“Al parecer, el único criterio válido para la dirigencia de Acción Nacional, fue contar con el visto bueno desde el Palacio Municipal de San Luis Potosí, y no un verdadero compromiso con la gente de Villa de Pozos”.

Puente Bustindui expuso que “esto no es un proceso democrático. Esto es una burla. Una traición a los principios que Acción Nacional ha defendido históricamente: la democracia, la transparencia, y el servicio a la ciudadanía. Y si alguien duda de mis palabras o piensa que estoy exagerando, los invito a analizar detenidamente la lista de perfiles propuestos para integrar el Concejo Municipal de Villa de Pozos”.

“No es coincidencia que muchos de estos nombres están estrechamente vinculados a la actual administración municipal. Hablamos de actuales funcionarios, de familiares de otros funcionarios, de personas que claramente responden a intereses particulares y no al bienestar político del nuevo municipio”.

“Es evidente la mano negra de la Alcaldía de la Capital, quien ha intentado meter las manos en este proceso para imponer sus propios intereses, con acuerdos en lo oscurito con la dirigencia de nuestro partido. Esta intromisión es inaceptable, antidemocrática y representa una burla para la gente de Villa de Pozos, que merecen un Concejo Municipal que los represente a ellos, no los intereses de un gobierno municipal que quiere meterse en el proceso cueste lo que cueste”.

La legisladora del PAN manifestó que “no podemos permitir que la voluntad de un solo hombre – Enrique Galindo- siga golpeando los deseos de toda una comunidad. No es un secreto las denuncias y amparos presentados por el retiro de servicios públicos”.

“A la Alcaldía capitalina, le digo fuerte y claro: saque las manos del proceso legislativo. Debemos de ver a Pozos por lo que es “un nuevo municipio, no un botín político”. Pozos le pertenece a su gente, y la voluntad popular debe ser respetada, le guste o no. No permitiremos que se pisoteen los derechos de los ciudadanos de Villa de Pozos. Porque creo en la democracia, en la transparencia y en el respeto a la voluntad popular”.

