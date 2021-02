Difícil, pero analizan rescisión a operadora; caso El Realito

"Es muy difícil" rescindir la concesión a la operadora de El Realito, por lo que los intentos por mejorar el servicio, se atienen a la "buena voluntad" de la empresa, reconoció Ricardo Fermín Purata Espinoza, director del organismo operador Interapas.

Luego de que una vez más, se presentó una falla en el acueducto de la presa El Realito que ha dejado sin suministro de agua potable a 30 colonias de la Capital potosina, el director del Interapas excusó que el organismo operador "no es protagonista" en el contrato de concesión para la operación del acueducto, sino que está signado entre la operadora y el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Sin embargo señaló que sigue en análisis una posible rescisión del contrato, pero destacó que es difícil concretarlo debido a las características e inversión que implica, y lo mismo ocurre con las sanciones, que no se pueden incrementar para incentivar a la empresa a mejorar el servicio, "no se puede modificar la sanción porque son convenios ya signados, son fórmulas que antes de que llegáramos nosotros se signaron las condiciones, no se pueden revertir, no tiene solución en un término jurídico, son acercamientos de buena voluntad y esperar a ver cómo lo eficientamos".

Aseguró que cada vez que se presenta una falla en el servicio, se aplican las sanciones a la operadora, mismas que rondan los 5 millones de pesos, pues depende de los días que se suspenda el suministro y la cantidad de agua que deje de surtir; las sanciones se descuentan del cobro que le aplica la operadora al organismo operador por la entrega del agua, "cuando existen paros, si el mes pasado les debíamos 20 millones y tuvieron un paro que equivale a 5 millones, se descuentan y se les paga nada más 15".

Purata Espinoza aseguró que "estamos buscando con la operadora que no vuelvan a suceder esos fallos que ya se están dando uno por mes, es increíble, de cinco a siete días dejar a más de 40 mil casas sin agua".

