Difícil maternar y paternar a hijos e hijas LGBT,por prejuicios y críticas sociales: académicos

Debe prevalecer el amor hacia las y los hijos, con todo y sus diferencias

La sociedad aún no está preparada para ello

Es difícil y se requiere de valor para arropar a las y los hijos que pertenecen a la comunidad LGBT+, en medio de una sociedad cambiante con mirada despectiva y machista, que prefiere ocultar que ellos existen, cuando su voz también es importante.

Así lo mencionaron los académicos e integrantes de la sociedad civil, Nancy Ponce, Cristelle Léone y Francisco Javier Salazar, quienes participaron en el conversatorio Dactilografiar La Familia: El Clóset en Silencio, realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Ellos platicaron sus experiencias al ser madres y padres de hijas, hijos e hijes, que pertenecen a la comunidad diversa, y cómo desde esta experiencia de vida, su percepción de la sociedad y como está construida, afectó, pero también desarrollo su convivencia familiar.

"La realidad es diferente, la sociedad aún maneja un discurso discriminatorio e intolerante ante las y los integrantes de la comunidad, yo tengo un hijo que es abiertamente homosexual que me ha enseñado abiertamente el significado de lo que es una familia. Sin embargo , socialmente el proceso que se lleva es duro y difícil, por la falta de aceptación ", señalo Léone.

Apuntaron además que el ser padres de familia, que enfrentan esta situación, es por una parte complicada, pues nadie les enseña a comprender las diversidades, sino que a través del amor a sus hijos empiezan a comprender y a entender que existen diferentes preferencias, y eso no los hace menos ni más personas, pues son seres humanos tan valiosos como todos los demás.

Por su parte del investigador Francisco Javier Salazar, compartió que como padre de familia, tuvo que reconocer que los hijos no son la prolongación de la felicidad propia, sino que, son personas independientes, que buscan desarrollarse y aceptarse con todo y sus diferencias, y entender que eso no cambia su escencia humana.

"No me costó aceptar sus preferencias, lo que me costó entender es que la sociedad aún no está preparada para aceptar que existen personas diferentes, que esta sociedad es complicada, está repleta de violencia y señalamientos que juzgan a quienes pertenecen a la comunidad LGBT+".

Apuntó además que la identidad de las personas, se construye no solo por la razón, sino también por la necesidad de existencia, por lo que ni un padre de familia debería de limitar a sus hijos e hijas, y mucho menos cuestionar sus elecciones y preferencias sexuales.

"Yo creo que nosotros debemos acercarnos a nuestros hijos como unas obras de arte, es decir, ir más allá de los ojos de la razón, entender lo que sienten y lo que quieren".

En este sentido, recalcaron que mucha familias prefieren vivir en "El Clóset" , en la secrecía, en dónde prefieren ocultar que sus hijas e hijos tienen otra identidad sexual y hasta de género, por lo que exhortaron a los padres de familia a no tener miedo, ya que la mayor muestra de amor es la aceptación.

"Que no tengan miedo, del que dirán, del qué pensarán, esa valentía de padres y madres la podrán trasmitir, eventualmente a sus hijas e hijos, y va fluir. Pero sobre todo poner por encima de todo el amor por ellos".

Por último, señalaron que el 80 por ciento de las familias tienen miedo de aceptar a sus hijas e hijos con diversas condiciones y preferencias sexuales, sobre todo por el miedo de que ellas y ellos no puedan recrear esa idea de la familia natural e ideal.

En este sentido el investigador Francisco Javier Salazar apuntó que, los padres y madres de familia deben de saber que bajo cualquier condición los hijos, pueden tener una familia.

"No tengamos miedo, que prevalezca el amor, no hay diferencias, solo estereotipos , juicios y prejuicios, que no nos permiten aceptar a nuestros hijos, hay que deshacernos de todo ello", finalizaron.