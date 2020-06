DIF niega acusaciones lanzadas por estancias infantiles de Sedesol

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ha cumplido con las reglas de operación del Programa Emergente de Apoyo a Centros de Atención Infantil 2020 y de ninguna manera se ha incurrido en desvíos, ya que en los casos en que no se ha entregado el recurso a las estancias infantiles, ha sido porque aún no comprueban lo que recibieron correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril.

Luego de que un grupo de representantes de lo que antes eran estancias infantiles de Sedesol, señaló que había un desvío de recursos por parte de la institución, en reunión con Cecilia de los Ángeles González Gordoa, Directora de DIF Estatal, se establecieron diversos acuerdos, entre los que destacan que se comprometen a comprobar el ejercicio de esos primeros cuatro meses del año, para que puedan recibir los recursos de lo de mayo y junio.

Por otro lado, las representantes de las estancias buscarán reunirse con el Diputado Ricardo Villareal, para solicitar modificaciones a las reglas de operación del programa, con la intención de que los recursos sean únicamente para lo que fueron las estancias infantiles de Sedesol, además de que su distribución sea equitativa y no conforme al número de niñas y niños que atienden.

Hicieron el compromiso de firmar los convenios del programa a más tardar el 22 de junio y de lo contrario aceptaron que las estancias que no lo haga, dejará de ser parte de programa y reintegrará el recurso que ya recibió. Ya que nadie podrá actuar por encima de la ley.

Es importante destacar que se les brindó toda la información sobre cómo debe realizarse la comprobación de recursos de acuerdo a las reglas de operación, ya que en caso de no hacerlo con apego a las mismas, tendrán que devolver el recurso, ya que es sujeto a auditoría.

Derivado de la reunión también se acordó que si sus gestiones ante el Congreso del Estado no dan resultados para el mes de julio de 2020, durante agosto se continuará trabajando con la normatividad vigente.

El grupo de representantes de las estancias también entregarán un listado de los centros que no están operando y cartas compromiso de abrir a más tardar el 1 de agosto de 2020. En caso de no hacerlo serán dados de baja del programa y deberán reintegrar el recurso que no hayan comprobado.

Para fortalecer la coordinación con el grupo de representantes, estarán participando en las visitas de supervisión que deben realizarse a las estancias, como parte del cumplimiento a las reglas de operación del Programa Emergente de Apoyo 2020.