DIF Municipal reactiva programas de salud pública en beneficio de las y los potosinos

Arranca entrega de auxiliares auditivos

En busca de la Certificación de San Luis Potosí como "Municipio Saludable" y con el objetivo de atender la salud pública de las y los potosinos, el Sistema Municipal DIF rescató programas como la entrega de lentes graduados, hemodiálisis para personas con insuficiencia renal, y este lunes arrancó la entrega de auxiliares auditivos.

La Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, dijo que el organismo entró a rescatar programas que se tenían en el olvido y dejaban a la población desprotegida, sin embargo, ahora se trabaja por el bien de la gente más vulnerable.

En su intervención, el Presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, destacó que la entrega de los auxiliares auditivos inició en favor de los adultos mayores pero se extenderá a población en general, "ellas y ellos son los que primero que se acercan y el DIF quiso dar respuesta inmediata a esta solicitud".

Uno de los 30 beneficiarios de esta primera entrega de auxiliares auditivos, Juan Manuel Valdez Rivera, fue quien en su intervención, además de agradecer por el apoyo que están brindando el Ayuntamiento y el DIF Municipal, solicitó que también se tome en cuenta a personas más jóvenes porque a veces no se acepta que se tiene un problema como la pérdida del oído, la familia no se da cuenta y hay quienes no quieren ponerse el auxiliar: "Todo eso nos orilla poco a poco al aislamiento, y en la época de pandemia se sumó el uso de cubrebocas y no podíamos leer los labios, por lo que nos aislamos más".

Finalmente, la directora del DIF Municipal, Jessica Albarrán Ramírez, precisó que se entregarán 130 auxiliares auditivos, e invitó a la población interesada a registrarse en las oficinas del DIF Municipal para evaluar si son candidatos, ya que aún hay algunos disponibles.