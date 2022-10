DIF Municipal invita a formar parte de talleres de los Centros de Atención Familiar

Cada semana, acuden a los Centros de Atención Familiar (CAF), del Sistema Municipal DIF, más de 200 usuarias y usuarios que toman talleres que les ayudan a aprender actividades, a emprender un negocio o generar lazos de amistad y una sana convivencia.

"Nos da gusto que los cinco Centros funcionan con beneficio para la población de todas las edades, aunque de acuerdo con nuestros registros acuden más personas adultas y mayores de 60 años porque tienen un poco más de tiempo, lo cual les beneficia al mantenerse activas y pueden intercambiar ideas", dijo la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez.

Cortesía | DIF Municipal

Las clases que se brindan son gratuitas, se llega a solicitar el material con el que van a estar trabajando en clase según el taller que elijan, pues hay desde bisutería, manualidades, música, reciclado, tejido, baile de salón y ritmos latinos, corte y confección, así como corte de cabello y maquillaje, entre otros.

Adicionalmente, varios de estos Centros de Atención Familiar cuentan con área de salud y brigada médica que también ofrece atención gratuita, especialmente de medicina preventiva.

Cortesía | DIF Municipal

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas y pueden acudir a cualquiera de las siguientes ubicaciones: CAF Reforma, con domicilio en calle 16 de septiembre No.105, Zona Centro; CAF Simón Díaz, en calle América del Sur No. 193, colonia Simón Díaz; CAF Vargas, en calle Los Vargas No. 345-A, colonia San Juan de Guadalupe; CAF Sauzalito, localizado en calle San Gustavo No. 409, colonia Sauzalito, y CAF Silos, en Paseo Valle del Semillero No. 100, colonia Los Silos.