DIF Municipal conmemoró "Día mundial de las personas de talla baja"

Con el fin de promover la inclusión social, el Sistema Municipal DIF, conmemoró el décimo aniversario del "Día Mundial de las Personas de Talla Baja", con dos conferencias que abordaron el tema relacionado a los diversos tipos que existen, y a los ejercicios de fisioterapia más adecuados.

La Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, dijo que "es momento de crear conciencia para incluir a las personas con esta condición desde lugares públicos, considerando los aditamentos necesarios para el desempeño de sus actividades, además de procurar que las instituciones acondicionen todos los espacios para que no se sientan excluidos".

Cortesía | DIF Municipal

Aunque personas de talla baja descartan tener una discapacidad por su estilo de vida autosuficiente, sin embargo, su condición los limita de muchas actividades en la vida diaria, tal y como lo comentó en su ponencia "¿por qué la talla baja es discapacidad?", impartida por el doctor Luis Benjamín García Velazco, especialista en Ortopedia en la Universidad Autónoma del Estado de México: "Esta discapacidad, afecta la movilidad, la interacción con el mobiliario urbano y la escritura, entre otros, de ahí que las autoridades deben visibilizarla y tratar a estas personas de manera inclusiva.

Por su parte, la Fisioterapeuta Catalina Userralde Soto explicó en su conferenci, que hay tres factores que influyen en personas con la discapacidad más común de este padecimiento, que es la Acondroplasia -afectación en hueso largo de piernas y manos- y son: el crecimiento, la tiroides y movimientos mecánicos. Asimismo, explicó que se requiere ser cuidadosos con los ejercicios de estos pacientes, en quienes no se recomienda la hiperextensión de columna para no lastimarlos, y precisó "es importante que no se olviden de ellos, se necesitan de muchos médicos especialistas".

Finalmente, la regidora del Ayuntamiento Capitalino Martha Orta Rodríguez, destacó, al tomar la palabra, que la LXI Legislatura del Congreso Local reformó el artículo 2° de la Ley de Personas con Discapacidad, para incluir a las personas de talla pequeña: "Eso permite tener un marco jurídico para apoyar a las personas diagnosticadas así, a ser partícipes de los programas y acciones gubernamentales, principalmente en materia de salud, educación, trabajo y accesibilidad, así como a las autoridades a generar políticas públicas que les permitan accesibilidad y se visibilice la necesidad de tomar medidas adecuadas para su integración social".