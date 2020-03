Diesel en las venas; traileros continuarán trabajando a pesar del covid-19

Al decretarse de manera oficial el inicio de la fase 2 de la contingencia sanitaria que enfrenta actualmente nuestro país por el Covid-19, choferes y conductores, de tolvas y trailers, continúan ejerciendo su loable labor transitando por carretera, trasladando mercancía y productos, quienes actualmente no pueden darse el lujo de parar sus actividades.

Así lo mencionó Víctor Corona, conductor de tráiler, “Esto es nuestro trabajo, y espero no se ofenda nadie, pero sin nuestra labor México se detiene, modulamos cargamento, lo trasladamos, somos la vía para conectar la economía y el comercio de País, no podemos parar así nomás porque sí. No nos queda de otra hay que “chambearle”, de nosotros también depende mucho personal y empresas, seguiremos dando lo mejor de nosotros para salir adelante”.

Joel Fernández, también de oficio trailero, mencionó preocupado que sus actividades no pueden detenerse, pero “si cierran las fábricas de qué vamos a trabajar, esto es alarmante”. De igual manera para Jesús Reyna Lucio, Trailero que trabaja en la ruta de la carretera 57 México- Querétaro, esta situación es apremiante, indicó que tienen que estar preparados para enfrentar el coronavirus, y listos para la gran crisis económica que se avicena.

Otros choferes optaron por realizar el mantenimiento de la maquinaria motriz de sus transportes durante esta cuarentena, donde también estarán apoyando a otros compañeros para auxiliarlos en cualquier problema con sus unidades.

Referente a los filtros informativos y de prevención que se han instalado en las carreteras federales con motivo del coronavirus , mencionaron que son pocos los que les han tocado, sin embargo mencionan , que aún en esta situación de alarma por la contingencia, continúan siendo víctimas de delitos en la carretera y de acoso de parte de la Policía Federal, quienes no les permiten parar en tiendas de autoservicio para abastecerse, a sabiendas que no hay por el momento sitios donde puedan ingerir alimentos por la situación sanitaria que aqueja el país, así lo expuso Juan Serna, uno de los afectados.

La vida conduciendo un trailer es difícil, tanto hombres como mujeres, se enfrentan a gran cantidad de retos en cada viaje que realizan, pero ni siquiera el Covid-19 los detiene en su andar por la carretera.