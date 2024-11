Día de muertos aumentó 30% las ventas en dulcerías

Si bien el Halloween repuntó la venta de dulces y disfraces, hubo más movimiento comercial derivado del Día de Muertos, refirió Pablo Martínez Rosales, asesor general y jurídico del Patronato del Centro de Abastos de San Luis Potosí.

Martínez Rosales destacó que este año hubo mejores ventas relacionadas con las festividades de estos días, como son la tradición estadounidense de Halloween y la celebración nacional del Día de Muertos, "porque en años anteriores habían estado más apagados estos días, ahora hubo mucha promoción, reavivó los días".

Y aunque en San Luis Potosí conviven ambas celebraciones, manifestó que el Día de Muertos tuvo mayor participación de la ciudadanía, misma que atribuyó a que cada vez se publicita más esta celebración en el país y particularmente en el estado.

Mencionó que por ejemplo, las dulcerías tuvieron ventas muy buenas por Halloween, "estuvieron a tope, compañeros de dulcerías dicen que si estaban vendiendo un 30 o 40%, les incrementó al 60 o 65%, o sea que sí fue significativo el aumento en ventas", pues además se vieron favorecidas por los días de asueto que hubo en las instituciones educativas, ya que los niños acudieron varios días a pedir dulces.

En lo que respecta al Día de Muertos, señaló que esta festividad generó un incremento en la venta de frutas como la manzana o la guayaba; además de que este año se agotó la flor de cempasúchil que hubo disponible para estas fechas; aunque en este último caso explicó que "no hubo tanta flor como en otros años: o no sembraron o no se dio tanta, pero la que se dio todo se vendió, no hay rezagos como en años anteriores que quedaban camionetas llenas, ahora casi todos acabaron".

Incluso dijo considerar que este año hubo más ofrendas, debido al movimiento que se pudo observar en la comercialización de los productos alusivos a los altares.

En cuanto a los precios de los diferentes productos, mencionó que en el caso de los dulces no es común que haya aumentos en estas fechas, y se manejó un costo promedio de 120 pesos el kilo de dulce suelto, que es el que más se vende para las fiestas de estos días.

Mientras que la flor de cempasúchil tuvo un costo de 130 pesos el tercio, que es el mismo que se manejó el año pasado; finalmente, Martínez Rosales indicó que aunque pudiera ocurrir que por ser fin de semana todavía se tengan ventas este domingo, en general se da por cerrada la comercialización este sábado, Día de Muertos.