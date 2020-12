DGSPM asegura 2 mil motocicletas en programa de verificación

En respuesta y para contener la carga de trabajo por delitos propios de la temporada, la Dirección de Seguridad Pública Municipal diseñó una estrategia que aplica desde el 6 de diciembre y terminará un mes después, el 6 de enero.

Esto lo manifestó Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, director de la dependencia municipal, para agregar que se ha mantenido el nivel de incidencia de años anteriores, y en algunos casos ha disminuido.

Puntualizó el mando policial que entre las acciones de la temporada decembrina se realizó un mapa, donde la mayor parte de las incidencias, no sólo de asaltos a comercios, sino también de ejecuciones de delincuencia organizada, se hacían a bordo de motocicletas.

“Para contrarrestarlo se montó un operativo con resultados sorprendentes, porque hasta la fecha, en tres meses se han asegurado 2 mil motocicletas que carecen de documentación que las legitimen”, comentó el director de Seguridad Pública.

Asimismo, afirmó que se detectaron personas con mochilas de diversas empresas comerciales que no se conocen, y también se vio en las redes que se hacía la venta de ese tipo de mochilas, “por eso se da seguimiento a la motocicleta, a la persona, y al registro con apoyo en una base de datos”, mencionó.

Otras son los recorridos por la ciudad, en los que si se detecta a alguien que maneja de manera inconsciente o errática, se le detiene y se procede a levantar la certificación correspondiente.

Por ingesta de alcohol dijo que nadie será sancionado si no se dispone de una certificación médica, porque no quedará al arbitrio de los agentes definir si las personas tienen o no aliento alcohólico, o si de plano andan en estado de ebriedad.

Precisó que la vigilancia se activa en todas las plazas comerciales y en aquellas áreas o sectores donde los delincuentes intentan hacer acto de presencia, como en el Centro Histórico a donde ya se incorporaron 27 elementos que se encuentran en formación inicial para desempeñarse en coordinación con el personal en activo.

Jiménez Arcadia remarcó que las estrategias y la buena disposición de los elementos dan frutos que se manifiestan en diversas dimensiones, como en la detención de 12 personas que esta semana fueron puestas a disposición, y se recuperaron 16 vehículos con denuncia de robo.

“Este trabajo no tiene fin, que representa muchos riesgos para los agentes, pero es un sistema de vida que elegimos y estamos conscientes de ello”, expresó convencido el titular de la DGSPM.