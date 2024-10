Devoción y milagros: la fiesta de San Judas Tadeo en San Luis Potosí

Hoy, 28 de octubre, la capilla de San Judas Tadeo en la avenida Salk, casi en su intersección con Salvador Nava, es el centro de una devoción que resuena en toda la ciudad. Desde tempranas horas, cientos de fieles han llegado para dar gracias o pedir algún favor al santo de las causas difíciles y desesperadas, considerado uno de los más milagrosos por la comunidad católica en México.

La atmósfera en la capilla es de profunda fe y agradecimiento, con un flujo constante de personas que ingresan a dejar flores y veladoras. En la entrada, un mariachi se alista para tocar, y un aroma a comida casera impregna el lugar, cortesía de aquellos devotos que cumplen una manda al ofrecer alimentos y bebidas gratuitas. Una fila de aproximadamente 15 personas espera pacientemente su turno para entrar a la capilla, mientras los primeros acordes del mariachi comienzan a llenar el aire, un preludio a lo que será un día de celebraciones.

Testimonios de fe y agradecimiento

A las afueras de la capilla, Rosa Hernández, quien ha venido cada 28 de octubre durante los últimos 33 años para colaborar en la organización, comparte su historia: “A mi mamá la tenían muy grave en el hospital. Un día vine aquí y le pedí a San Judas por su salud. Le prometí que, si se salvaba, yo regresaría a esta capilla todos los años. Mi mamá, con 86 años, sigue viniendo conmigo a agradecer. Esta es nuestra promesa cumplida”.

Un joven llamado Javier llega vestido como San Judas Tadeo, una manda que prometió cumplir si su hermano superaba una grave enfermedad. “Mi hermano estaba muy mal, y pensé que ya no iba a salir de esa. Entonces le pedí a San Judas que intercediera y prometí venir caracterizado si mi hermano se recuperaba. Hoy estamos aquí, en agradecimiento, y tengo fe de que San Judas seguirá ayudándonos”, relata conmovido mientras ajusta su túnica verde y blanca.

Otro testimonio conmovedor es el de doña María, una señora de 70 años, quien afirma que San Judas Tadeo intervino en la sanación de sus riñones: “Hace dos años, me diagnosticaron una enfermedad renal grave. Le pedí con todas mis fuerzas a San Judas que me ayudara, y desde entonces he mejorado notablemente. Hoy estoy aquí para agradecerle y pedir que me siga dando salud”.

Nahum Delgado / Sol de San Luis

Una tradición que perdura

Los encargados de la capilla informan que desde la noche anterior comenzaron a llegar personas, y que se espera una afluencia de alrededor de 1,500 personas durante el día. Desde la madrugada se celebraron las tradicionales mañanitas y una misa especial a las 9 de la mañana, en la que los fieles se congregaron en silencio para orar y agradecer al “santo de las causas difíciles”.

La capilla, adornada con flores y veladoras, es un testimonio de la fe de la comunidad. A lo largo del día, familias completas, adultos mayores, jóvenes, y hasta bebés en brazos de sus padres han acudido a la capilla. Entre oraciones, lágrimas y muestras de gratitud, San Judas Tadeo recibe a cada uno de sus devotos, quienes con fe y esperanza acuden año tras año para buscar su ayuda y agradecer los milagros recibidos.

Brandon y su fe inquebrantable en San Judas Tadeo: una historia de devoción y esperanza

Brandon no falta a la celebración de San Judas Tadeo. Este día especial no es solo una fecha en el calendario, sino una oportunidad para expresar la fe que lo ha acompañado siempre, heredada de su familia. A las puertas de la capilla de San Judas, en la avenida Salk, relata con humildad y emoción cómo su devoción por el santo de las causas difíciles ha sido su guía en momentos complicados.

“Siempre he tenido mi fe con él, no solo hoy, sino siempre. Pero hoy, más que nunca, siento que debo venir a honrarlo. Este día es especial para él, y por eso es importante estar aquí”, comenta mientras observa la multitud de devotos que, como él, han acudido a dar gracias y pedir consuelo. Desde pequeño, Brandon recuerda que su familia ha sido devota de San Judas, pero este año tiene un significado especial. “Es el primer año que vengo con tanta fe y emoción. Una situación complicada en la universidad ha puesto a prueba mi paciencia y esfuerzo, pero sentir su ayuda en estos momentos me llena de esperanza”, confiesa.

Nahum Delgado / Sol de San Luis

San Judas ha sido mucho más que una figura religiosa para él y su familia. “Nos ha cumplido muchos milagros, como la salud de una de mis tías, que pasó por una situación de salud complicada. Ella se encomendó a San Judas, y hoy está mucho mejor”. Para Brandon, cada historia, cada milagro cumplido, no solo es un recuerdo, sino una reafirmación de la fe que sigue sosteniendo a su familia y a él.

“Es una tradición familiar, llevamos muchos años viniendo. Hoy ya terminó la misa, pero el día sigue y yo me quedo para seguir venerándolo, porque su fuerza va más allá de cualquier palabra”, concluye Brandon.