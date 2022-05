Detenciones buscan resarcimiento, más que ser punitivas: RGC

Mas que una intención punitiva, el objetivo primordial de las denuncias presentadas por el Gobierno del Estado en contra de exfuncionarios de la pasada administración, es resarcir a la ciudadanía, con la devolución del dinero.

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, habló de la detención de Miguel N, ex titular de los Servicios de Salud en el Estado, y afirmó que “lo que queremos es que regresen lo robado”.

Con el resarcimiento a las arcas estatales, añadió, podrían desarrollarse más inversiones que requiere San Luis Potosí para avanzar en su desarrollo, dijo.

Insistió en que las denuncias que interpone el gobierno estatal en contra de ex funcionarios de la pasada administración, no pretenden que los involucrados en manejos irregulares de los recursos públicos terminen en la cárcel, sino que devuelvan el dinero robado.

El mandatario estatal sentenció: “yo siempre he sido claro, no quiero a nadie en prisión, no es una parte que a mí me agrade, estamos en otra situación en la actual administración”.

Lo único que siempre hemos peleado es que se regrese lo que se robaron, reiteró, “creo que es lo que quiere San Luis Potosí, los potosinos no quieren que se meta a nadie a la cárcel, al igual que yo, porque no se gana nada”.

Meter a prisión a las personas, recalcó, no remedia en nada los desfalcos que hayan hecho, ante ello la Fiscalía General del Estado mantiene un acuerdo en el que se les pide que regresen lo robado.

Finalmente, Gallardo Cardona opinó que, con la devolución de ese dinero, se pueden ejecutar las inversiones no hechas en los años pasados.