Detectan organizadores de viajes no profesionales; no respetan protocolos

Se ha detectado que en San Luis Potosí ha crecido el número de personas no profesionales que organizan viajes con diversos grupos, y que, al no tener la experiencia en el tema, no están respetando los protocolos sanitarios que marca la COEPRIS, el IMSS y la Secretaría de Salud para garantizar que el viaje será seguro para la gente.

Así lo señaló Rocío Macías Calvo, presidenta de la sección especializada de Agencias de Viajes de la Canaco-Servytur, quien hizo un llamado a los potosinos a tener cuidado y fijarse bien con quién realizan su viaje, pues hay personas que se dicen ser profesionales pero que no cuentan con las certificaciones necesarias para trabajar como operadores turísticos.

“Sí hay personas que están organizando viajes y grupos hasta de escuelas, que no están llevando a cabo los debidos cuidados y protocolos que se deben tener de acuerdo con el número de personas, y eso es algo que las agencias de viajes sí estamos teniendo”, expresó.

Comentó que, si bien, este problema no es tan reciente, pues es algo que se ha venido detectando desde hace dos años en la entidad, y que se ha acentuado con la pandemia. Se estima que en San Luis Potosí hay de 200 a 280 agencias de viajes registradas ante la Secretaría de Turismo, y que aproximadamente un 10 por ciento de los viajes que se realizan se hacen a través de personas no profesionales o no establecidas formalmente.

Finalmente, la empresaria invitó a la población que desee hacer un viaje, se acerque a las agencias que están bien establecidas y que cuentan con sus certificaciones, para que así puedan garantizar que su viaje será seguro, porque se respetan los protocolos sanitarios que marcan las autoridades.