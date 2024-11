Detectan inclinación en edificio del Palacio Municipal de la capital

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos advirtió que Palacio Municipal está registrando una inclinación que obligó a iniciar un estudio del subsuelo. “No hay daño estructural pero sí hay que intervenirlo”, dijo.

En entrevista, comentó que el edificio municipal requiere a la par un remozamiento general debido a un deterioro natural que presenta, la que se va a programar el próximo año.

El Palacio Municipal ha sido intervenido en varias ocasiones con apoyo de especialistas en conservación y restauración de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, que han encabezado determinadas acciones de mantenimiento

En algunos de estos trabajos se han enfocado a la reparación de fisuras que han aparecido principalmente en la sala de Cabildo, y ha sido necesaria la fijación de capa pictórica, consolidación de fisuras, reintegración estructural de los resanes, reintegración cromática, colocación de fragmentos en su sitio original y dictamen de otros fragmentos.

Al respecto, Galindo Ceballos reconoció que está en proceso un estudio del subsuelo para aclarar que ésta pasando. “Creemos que el edificio se está inclinando de frente a la plaza (de Armas) al lado derecho; no es grave, no hay daño estructural, pero si no se frena puede ser mayor…”, expuso.

Por otra parte, mencionó que hay un avance importante en los trámites para lograr que la localidad de Escalerillas se convierta en delegación; explicó que hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir y finalmente será el Congreso del Estado el que finalmente dé el visto bueno.

Dijo que se ha cumplido con alrededor del 90 por ciento de los requisitos y, los que faltan, son salvables. “Hay algunas cosas que hay que fortalecer, como una comandancia de policía; ya hay centro de salud, escuelas y faltan algunos otros elementos para convertirla en delegación”, detalló.

Agregó que el próximo año se realizarán algunas obras que hacen falta. “Se está trabajando con la gente de Escalerillas; hay un diagnóstico muy claro de la ruta jurídica y de la ruta en materia de infraestructura”, señaló.

Asimismo, el alcalde potosino habló del interés que hay porque el Ayuntamiento se haga cargo de la limpieza de la carretera 57. “Es importante reordenar la 57, asignar un responsable y nosotros estamos en la disposición para hacernos cargo desde (la delegación) de La Pila hasta la glorieta Juárez, hay recursos y voluntad y porque es una entrada a la ciudad y me interesa darle otra imagen…”, externó.