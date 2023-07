Detectan certificados apócrifos del Registro Nacional de Turismo, así lo declaró Mario Alberto Magdaleno Peralta Director del Registro Nacional de Turismo, quién señaló que aquí en San Luis Potosí tan solo existen 256 personas certificadas para realizar este tipo de labores en la zona altiplano, media y Huasteca de San Luis Potosí.

Señaló además, que pese a esto, es de suma importancia tener prestadores de este servicio registrados, para satisfacer adecuadamente al sector turístico de la entidad.

"Quienes no cuentan con la certificación, serán sujetos a una sanción por parte de la Dirección de Verificación de la Secretaría Turismo, y deben registrarse los prestadores de servicios turísticos de aventura, de ecoturismo, de recorridos, viajes, servicios de hoteles, balneario, excursionistas, alimentos y bebidas como restaurantes etcétera, en total son 18 rubros".

Aclaró también que este registro no tiene costo alguno, y se puede realizar en las oficinas establecidas en cada región del estado o bien, a través de una aplicación y su registro por medio de un QR.

"Tan solo es que vayan, se registren y nosotros nos encargamos de subirlos a la plataforma , el día de ayer estuvimos en la Huasteca Potosina y muchos se fueron ya con su registro nacional. Entregamos un total de 50 nuevos registros, pero esperamos que en los próximos días está cantidad se duplique", explicó.

Magdaleno Peralta también apuntó que, estas certificaciones se estarán haciendo en San Luis Potosí capital, Real de Catorce, Rioverde y Ciudad Valles, para poder acreditar a mas de 300 personas en el rubro de turismo.

"Queremos registrar a casi 600 prestadores de servicios. Actualmente San Luis Potosí ocupa el lugar número 16 a nivel nacional en certificaciones y hemos identificado que tiene más de 1 mil 500 prestadores de servicios. En cuestión de registros es muy bajo, creemos que San Luis debe de participar más ", señaló.

En este sentido, Magdaleno Peralta aclaró que muchos prestadores de servicios turísticos no se registran, pues tienen la concepción errónea de que la Dirección Nacional busca fiscalizar sus actividades.

"Eso es un proceso que no nos corresponde, incluso no podemos otorgar información por el resguardo de datos personales, no tenemos injerencia en eso, ni la condición legal para hacerlo", apuntó.