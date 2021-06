Detectan brote de contagios de coronavirus en empresa de Ciudad Valles

Existe un brote de contagios de Coronavirus en una empresa de Ciudad Valles, según la confirmación del Secretario de Salud del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner, aunque no se refirió a los de Villa de Zaragoza, Tamuín, y Ébano, que han denunciado los propios candidatos a Gobierno del estado.

Por el único caso reconocido por la autoridad, solicitó no caer en excesos de confianza y continuar con las medidas preventivas, pese a que San Luis Potosí continuará dos semana más en semáforo verde de riesgo Covid-19.

De acuerdo al informe preliminar de la Secretaría de Salud Federal y a los indicadores, el estado permanecería en semáforo verde las próximas dos semana, al igual que este domingo de elecciones, y solamente esperaran a que sea confirmado la tarde noche de este viernes.

Pese a estar en semáforo verde de riesgo Covid-19, la ciudadanía no debe de confiarse porque se puedan dar brotes familiares o en empresas, lo cual podría incrementar los casos, hospitalizaciones y hasta defunciones.

Señaló que, el municipio de Ciudad Valles se detectó un brote en una empresa, donde se contagiaron 12 trabajadores que actualmente se encuentran en aislamiento, las cuales a afortunadamente son personas jóvenes con síntomas leves, podrían contagios algún familiar o amigo en riesgo.

Añadió que en municipios aledaños como son Tamuín y Ébano, aunque no son brotes se ha detectado un aumento en los casos, lo cual a tribuyó a la disminución de las medidas preventivas, por lo que exhortó a no bajar la guardia y no caer en exceso de confianza.