Detectan 9 instituciones educativas irregulares en SLP; la mayoría sin RVOE

Escuelas privadas del nivel educativo básico, y media superior, fueron señaladas por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) seis por cometer irregularidades y tres más resultaron con medidas precautorias; en estas escuelas principalmente se identifica que no cuentan con el Registro de Validez Oficial (RVOE) refiere, Juan Carlos Bárcena Ramírez, secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Se solicitó a la SEGE, proporcionar a los nombres y las ubicaciones de estas instituciones educativas señaladas, y sólo mencionó estos casos Semillero de Aprendizaje Pizcani, Centro Educativo Octavio Paz, Jardín de Niños Aventuritas Kids, ubicados en esta capital potosina y en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez Romo.

En tanto el Secretario General de la sección 26 del SNTE, refirió que los sindicatos no tienen injerencia en estas instituciones educativas de carácter particular, pero ejemplificó que la dependencia estatal puede señalar irregularidades en escuelas de ese tipo “se refiere al tema de tener reconocimiento de Validez Oficial, pero no aplica para el esquema de educación oficial, todas tienen, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria en sus tres modalidades, medio superior y superior, hablando de educación normal, peros donde se pueden encontrar temas de esa naturaleza es en las privadas”.

Insistió que en el caso de la educación pública, todas tienen su RVOE “ahí no tendríamos ningún tema de esa naturaleza de hablar de una irregularidad. En el caso de las privadas, cuál pudiera ser el asunto, que en la educación básica pudiera no tener el reconocimiento del tema de estudios, si no tienen todas las condiciones para poder tener las circunstancias necesarias para poder brindar un servicio de calidad es ahí donde las señalan”.

Debido a que los gremios de maestros no participan con las escuelas privadas no tienen ninguna injerencia o participación.

Apenas ayer, la SEGE emitió que para garantizar que las escuelas sean espacios seguros y cumplan con la normativa vigente, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) supervisa permanentemente a colegios particulares. En específico es la Dirección de Planeación a través del Departamento de Registro y Certificación, la que vigila que las escuelas cumplan con las medidas de seguridad, higiene y pedagógicas requeridas por la Ley de Educación Estatal para brindar más apoyo a las y los estudiantes.

Detalló que el objetivo de las visitas que hacen a las escuelas es lograr que las instituciones cuenten con todos sus trámites y documentación al corriente y al detectarse cualquier caso, la dependencia hacer un llamado a la regularización para dar garantía a las y los alumnos y sus familias, de que las escuelas cuentan con la certeza jurídica para que al finalizar sus estudios obtengan un documento con validez oficial.

La SEGE, pidió a las y los potosinos que, ante cualquier duda o anomalía en los servicios educativos, la denuncien en las oficinas del Departamento de Registro y Certificación.