Detectan 8 nuevos números usados por extorsionadores telefónicos en SLP

Los extorsionadores telefónicos no han quitado el dedo del renglón, y con nuevos números intentan conseguir víctimas; la Policía Cibernética del Ayuntamiento capitalino detectó nuevos números y alertó a la ciudadanía.

El patrullaje cibernético realizado este fin de semana por el personal especializado de esa área de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina detectó los más recientes números telefónicos, y los divulgó para alertar a la ciudadanía para que no se deje engañar.

Son los siguientes:

222 972 0900, 444 720 4550, 444 119 8924, 720 184 2218, 444 5415317, 818 116 9279, 444 715 2505 y 477 131 6712.

Cómo siempre, se recomienda no contestar ni compartir información personal si se reciben llamadas de los números citados, y en caso de contestar no compartir información financiera, colgar de inmediato y no interactuar con el presunto extorsionador, además de informar a familiares y amigos sobre estos números para que estén prevenidos.

En caso de recibir una llamada de estos números, la ciudadanía se puede poner en contacto con la Policía Cibernética para hacer su reporte respectivo y recibir orientación sobre cómo proceder.

La Policía Cibernética Municipal constantemente divulga los resultados de su patrullaje, tanto de números utilizados para estafas como páginas web falsas cuyos autores buscan conseguir información personal de usuarios y el robo de cuentas bancarias y otros delitos.

Se alertó que se ha detectado un tipo de fraude que consiste en suplantar la identidad de una compañía o persona de confianza a través de llamadas o mensajes de texto, por lo que también se deben tomar las precauciones necesarias, y sobre todo evitar compartir datos personales.

Asimismo, se resaltó que se han detectado páginas web falsas que se hace pasar por páginas oficiales, por ejemplo, para trámites de citas para tramitar pasaportes, pero que tienen como objetivo engañar a los usuarios.

La Policía Cibernética Municipal recomendó estar atentos a sus redes sociales para más información sobre delitos cibernéticos y recomendaciones para prevenirlos.