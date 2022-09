Destraban conflicto con SITTGE, desocupan Finanzas

La Secretaría de Finanzas trabaja de manera normal, luego de que la Secretaría General llegara a un acuerdo con los inconformes del SITTGE, que se mantuvieron en las instalaciones de la dependencia como medida de presión.

Luego de las gestiones que llevara a cabo la administración estatal, la dependencia quedó libre tras ser ocupada por trabajadores sindicalizados afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado.

Estas acciones no afectaron la operatividad de la Secretaría, fue simplemente una forma de presionar antes de llegar al diálogo, el cual se ponderó en todo momento, por lo que pudo mantenerse la tranquilidad.

Los integrantes de esta central sindical se retiraron después de llegar a un acuerdo, resultado del diálogo, ellos tenían ciertas peticiones y su forma de presionar fue dejar a cerca de 20 personas en el interior el pasado martes.

Como encargada de la política interna, la Secretaría General sostuvo un dialogo con la tesorera, Francisca Lara Argüelles, que derivo en la liberación del inmueble, entrevistados por El Sol de San Luis trabajadores aseguraron que nunca estuvieron encerrados y podían entrar y salir, pero por palacio de gobierno.

Los acuerdos se establecieron con José Guadalupe Torres Sánchez, quien desde el primer momento atendió el conflicto.

En lo que respecta a la Secretaría de Finanzas estuvieron pendientes de la seguridad y garantías de todas y todos los trabajadores, antes de que llegaran a un acuerdo con las cerca de 20 personas manifestantes.

Lo que realmente sucedió, narraron, es que “los compañeros del SITTGE inconformes no se querían ir y no querían dejar Finanzas, porque a fin de cuentas era una medida de presión, tenían tomada la puerta principal y esta fue una manera de presionar, no querían salir para no abandonar su forma de presión”.

Este miércoles la dependencia operó de manera normal y se anunció que habrá “guardias” en los días patrios para continuar con los servicios más importantes.