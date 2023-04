Después de dos fallas, restablecen abasto de agua en la Industrial Aviación

Después de dos fallas consecutivas, personal del organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, logró reactivar el pozo “Santa Cruz” del que se abastecen usuarios de la colonia Industrial Aviación que, durante días, recibieron el vital líquido en pipas, las que también se utilizaron para el llenado de la cisterna del pozo.

Aunque todavía el sábado algunos usuarios del sector solicitaban pipas para el llenado de sus aljibes y otros contenedores, el Interapas aseguró que el pozo se reactivó desde el viernes “y comenzó a bombear agua de inmediato a la red”.

Detalló que el citad pozo tiene su zona de injerencia en la colonia Industrial Aviación primera y segunda sección, y al reanudar operaciones se verán beneficiadas al menos dos mil 400 habitantes de esta parte de la ciudad.

Cabe citar que en los trabajos de rehabilitación la bomba de succión fue reparada y colocada, pero no funcionó, por lo que fue necesario extraerla de nueva cuenta y ello provocó que la escasez de agua en el sector se complicara.

Así, el personal del organismo resolvió recurrir a más de una docena de viajes de pipas para llenar la cisterna del pozo, mientras otros camiones cisterna abastecían a usuarios directamente en sus domicilios.

Por otra parte, el Interapas hizo un llamado a la población para limpiar aljibes, cisternas y tinacos para garantizar la calidad del agua que el organismo suministra.

Si esa agua se deposita en receptores que no han tenido una limpieza periódica las condiciones del líquido no serán aptas para su consumo, lo que se puede ver en aljibes con sedimentos al fondo del depósito, llega la pipa y con la presión de la manguera, esos sedimentos se revuelven y entonces la calidad del agua, ya no es la misma.