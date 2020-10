Despidos de personal no es una decisión tomada: OM

Rescindir contratos a personal de confianza de Gobierno del Estado no es una decisión que haya sido tomada, será en las próximas semanas cuando se defina si finalmente hay despidos.

En el caso de que se presente el retiro de empleados gubernamentales no sindicalizados y por honorarios, sería el próximo año y en áreas no esenciales

Para el titular de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, una de las opciones que se analizan es fusionar áreas, “es una posibilidad latente”.

En su momento admitió que podrían ya no renovarse contratos hasta a un 50 por ciento de los trabajadores de confianza, aunque al tiempo aclaró que “aún no concluye el estudio que se realiza, con la intención de recortar gastos, en torno a las actividades y áreas no esenciales”.

El mencionado recorte derivaría de las dificultades económicas por la disminución en la recaudación de impuestos, el gasto extraordinario del sector salud, así como el recorte presupuestal para 2021.

En otro orden de ideas el funcionario estatal destacó la participación de servidores públicos, de distintas dependencias y entidades, en el curso virtual “Inspiración y Motivación Personal”.

Añadió que la dependencia a su cargo busca, a través de este tipo de formación, “que el personal administrativo cuente con perspectivas en el servicio público y que esto se vea reflejado en un mayor rendimiento”.

La motivación laboral es un factor que debe formar parte del día a día entre los empleados, además de que es un tema del que se habla frecuentemente, y sin embargo, mucha gente no comprende qué significa realmente pues la mayor parte confunde motivación con inspiración.

Finalmente, indicó que el compromiso de todas las dependencias “es contar con personal mejor capacitado que se desempeñe satisfactoriamente en todas las actividades que realice la administración”.