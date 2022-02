Despido injustificado a trabajadores del IMES

Un nuevo recorte de personal en el Gobierno del Estado alcanzó a trabajadores del Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), quienes este jueves tuvieron que permanecer en el patio del edificio debido a que ya no les permitieron el ingreso a las oficinas.

Un grupo de al menos cinco trabajadores del IMES, tuvieron que quedarse en el patio del edificio debido a que ya no les fue permitido ingresar a las oficinas para cumplir sus labores; los afectados explicaron que este miércoles alrededor de las 11 de la mañana, un abogado de nombre Aarón Zavala, al parecer de la Oficialía Mayor, les notificó del término de la relación laboral.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Denunciaron que la notificación fue sólo de palabra y que no les explicó los motivos del despido, sólo les dijo que desde este jueves ya no era necesario que se presentaran a trabajar; al no haber documento de por medio, se presentaron la mañana de este jueves para cumplir con su horario laboral pero ya no se les permitió ingresar a las oficinas, así que se quedaron en el patio.

Señalaron que pertenecen a distintas áreas, como Comunicación, Planeación, Capacitación y Dirección General, y tienen entre 8 y 20 años de antigüedad laboral, por lo que calificaron este despido como una acción arbitraria violatoria de sus derechos laborales.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

También recordaron que el Congreso del Estado hizo un exhorto al Gobierno del Estado para que se respetaran los derechos laborales, lo cual consideran incumplido con estas acciones, pues agregaron que al no haber un despido con escrito de por medio, no hay manera de apelar.

Finalmente, hicieron un llamado a la directora del IMES, Marcela García Vázquez para que "como defensora de los derechos de las mujeres nos apoye y no nos deje en el abandono, si ayuda a personas privadas de su libertad y lucha por sus derechos, que luche también por los derechos de sus trabajadores".