Desorden y caos en oficinas Recaudadoras de SLP

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) reclama se atienda y dé solución a las condiciones que merman el buen desempeño y ponen en riesgo la integridad de los trabajadores de las oficinas recaudadoras de SLP.

"No es el interés del SUTSGE exhibir el completo desorden que se da en las dependencias solo pretendemos que los funcionarios atiendan sus responsabilidades con orden para evitar múltiples escenarios carentes de seguridad e higiene y que se propicien y valoren las condiciones de trabajo para que los subalternos puedan realizar sus funciones y así poder dar la atención de calidad a la ciudadanía", señaló la secretaria general, Bernardina Lara Argüelles.

Es increíble que pretendan engañar a la sociedad argumentando que limpian y sanitizan, cuando se tienen escaleras llenas de cajas con documentos que no han movido en meses o en años. "El SUTSGE no miente, las imágenes del caos hablan por sí solas; ¿cómo podrían explicar la presencia de esas cajas con documentación en las escaleras, montones de placas tiradas, botes de basura sin tapa, cajas dispersas por donde quiera y sobres con documentación oficial en el piso?, ¿acaso no tienen archiveros, o bodegas para enviar todo ese montón de cajas?".

Bernardina Lara señala que lamentablemente la situación antes mencionada no es un caso aislado, sino que la problemática se replica en otras dependencias y que, si la Oficial Mayor trabajara, no le costaría mucho coordinarse con los funcionarios y comprar algunas gavetas para archivos; "ese organismo desde que cayó en las manos de un director de Oficialía Mayor, al igual que otros se encuentra en pésimas condiciones".