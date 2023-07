Desmienten incremento en el costo de uniformes de Cobach

Durante el fin de semana pasado padres de familia se inconformaron a través de las redes sociales debido a que supuestamente les aumentaron el costo de los uniformes escolares casi al doble del precio establecido un año anterior. De mil 500 pesos pasaron a costar dos mil 960, hecho que atribuían a las decisiones del alto funcionario.

En entrevista con este medio de comunicación mencionó que el incremento de las siete prendas que forman parte del uniforme, no es un asunto que esté en sus manos, sí hubo un incremento obedeció a la inflación, pero además rechaza que hayan duplicado su costo.

“Es una reverenda y total mentira, ya que los precios del año pasado fueron muy similares, pero para empezar cada plantel cambió de proveedor y por ponerte un ejemplo, en el plantel 28 estaban en 2600 pesos y los pusieron a 2 mil 900, esto sólo obedece a la inflación que se tiene en los materiales, es una total desinformación y no sé de dónde salió, ya que es mentira que costaban 1500 pesos, eso me hubiera gustado verlo, pero no fue así”.

Indicó que los uniformes solamente se establecieron para San Luis Potosí soledad de Graciano Sánchez y algunos planteles de la zona conurbada, “es unificar los costos y buscar un proveedor que pues este favoreciendo a los alumnos, sobre todo para que no tuvieran algún aumento. Se estaba proyectando un aumento de un 30 por ciento, pero estamos hablando del aumento de un aproximado del 10 por ciento, lo cual, pues no es tan impactante, como estamos viendo pues la inflación en todo el país”.

Insistió “no tuve injerencia porque hay un consejo entre directores de los planteles, únicamente se está unificando en la capital, Soledad y área periférica, todos los demás si así lo desean, los directores hacer una unificación con otros municipios, pero de entrada solamente estamos hablando de esta zona. Los demás siguen igual”.

También considero que el supuesto cambio de color de los uniformes no son los relacionados como lo denunciaron los quejosos a los identificativos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, pues se decía los dejaron verde y amarillo.

“No estoy haciendo negocio, esa decisión la avalan los directores para no afectar los bolsillos de las familias de los alumnos”.