Desfogue de la presa San José no es desperdicio, es medida de seguridad: Enrique Galindo

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos lamentó la equivocada percepción ciudadana de que se está desperdiciando agua con el desfogue de la presa San José; reiteró que es una medida de seguridad. “Más criminal sería que se desbordara…”, aseveró.

Ante los vecinos del fraccionamiento Villa Magna, segunda sección, detalló que el desfogue es una medida calculada, y gran parte del agua se va a la planta de Los Filtros, otra se vierte al bulevar del río Santiago que termina en Soledad de Graciano Sánchez y es aprovechada para el riego, así como para recarga de mantos acuíferos.

Indicó que “desde que tengo uso de razón” se ha llevado a cabo el desfogue de la presa San José como medida preventiva y evitar que se desborde, por lo que lamentó que ahora se pretenda politizar el tema.

Aclaró que la presa San José no presenta ningún riesgo, está muy sólida a pesar de tener 120 años de haber sido construida, contrario a la presa de El Realito que tiene 10 años y ya presenta fisuras en su cortina, y se mantiene fuera de servicio.

En este sentido, recordó que la crisis hídrica comenzó en la zona metropolitana por la falta de agua de El Realito, que sigue sin aportar gota alguna al suministro de quienes habitan en las colonias afectadas.

Con respecto a la planta tratadora de Villa Magna, indicó que aunque no está entregada el Ayuntamiento de la capital “le va a entrar para echarla a andar”; no se le recibió en su momento al fraccionador, ya que no estaba en los términos que se habían presentado.

También, ante quejas de los vecinos por desatención del personal del organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, Galindo Ceballos les pidió reportar a él directamente todas las fugas en la red hidráulica o sanitaria que registren; comentó, inclusive que a su llegada al fraccionamiento, notó una fuga que desde la semana pasada fue reportada a Interapas y no ha sido reparada.