Desertan nuevos reclutas del Cuerpo de Bomberos; ¿cuáles son las causas?

Enfrentarse a las llamas y limitar la respiración bajo una careta son tareas que no cualquiera soporta, y esto ha dificultado que el Cuerpo de Bomberos cubra ocho vacantes.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, Adolfo Benavente Duque, manifestó que esta institución opera con un déficit de personal, pues cuenta con ocho vacantes que no han podido ser cubiertas desde hace unos meses.

Si bien el Cuerpo de Bomberos no cuenta con suficiencia presupuestal para contratar a más personal, sí tiene lo necesario para cubrir ocho vacantes de bomberos jubilados o fallecidos, "el problema que nos hemos encontrado es que no hemos encontrado gente que quiera trabajar, hemos contratado y a los 8 días se van porque no les gusta, no les llena".

Y es que explicó que ya han sido contratadas entre seis y ocho personas, pero de ellas, solamente permanecen tres, una en cabina y dos como bomberos, "vienen y hacen la prueba, se les da entrenamiento un mes y ahí se dan cuenta del trabajo que van a tener; los llevamos a los simuladores de fuego, muchos terminan el simulador y se van, hay otros que les da pánico estar con la careta y el equipo".

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Aunque hay personas que sí cuentan con vocación para ser bomberos, ya tienen otro empleo y sólo acuden como voluntarios en sus tiempos libres.

Benavente Duque destacó que actualmente todas las estaciones se encuentran en operación, aunque con déficit de personal, sobre todo los sábados y domingos, ya que entre semana hay quienes se quedan a cubrir turnos extra, "así es como hemos estado saliendo, pero no se les puede obligar a que se queden más tiempo".

Además de las vacantes que no se han podido cubrir, este año se sumó el factor de la ampliación en el periodo vacacional, pues alrededor del 70% de los bomberos ya tienen más de 10 años de servicio, por lo que tienen más de 20 días de vacaciones.