Desdeñan jóvenes realizar Servicio Militar Nacional: comandante

Mientras que alrededor de un 5.0 por ciento de los jóvenes quienes obtienen “Bola Blanca” y les toca “marchar” dentro del Servicio Militar Nacional y se integran a las filas del Ejército o Guardia Nacional, entre un 20 y 30 por ciento evade realizar su servicio o bien desertan de las filas de adiestramiento.

"Muchos no quieren perder sus trabajos, otros manifiestan problemas familiares u otros complicaciones, son muchas y diversas causas por las que no se integran o no terminan y en consecuencia no se les libera la cartilla".

Así lo destacó en entrevista, el General de Brigada D. E. M., Guzmar Angel González Castillo, comandante de la 12ª. Zona Militar en el marco de la ceremonia de bienvenida al personal del SMN clase 2001 remisos y mujeres voluntarias, que de manera simultánea se realizó a nivel nacional.

En el caso de la entidad potosina se enlistó en Ciudad Valles en el 36° Batallón de Infantería a 407 hombres y cinco mujeres voluntarias, mientras que en el sector que comprende el 40° Batallón de Infantería de un total de cuatro mil conscriptos, resultaron sorteados en noviembre pasado 650, de ellos fueron reclutados 321 jóvenes y dos mujeres voluntarias.

El mando militar castrense lamentó que pese a que hay muchas facilidades para cumplir con su obligación constitucional algunos jóvenes desertan o lo evaden de alguna manera, mientras que otros tantos se integran a la vida castrense.

“El SMN ha ido evolucionado, antes en todas las comunidades y poblaciones con mayor demografía llevábamos a los militares y ahí se realizaba el servicio, con el paso del tiempo se ha hecho más flexible”.

Actualmente, del número de jóvenes que se reclutan en las Juntas Municipales aproximadamente un 10 o 20 por ciento queda con Bola Blanca en los sorteos, y son a quienes les toca marchar o hacer su servicio, de estos tenemos una deserción de entre 20 y 30 por ciento, no todos concluyen”.

De ese 10 y 20 por ciento que obtienen Bola Blanca se les hace un examen médico para valorar sus capacidades y que estén aptos físicamente para realizar el servicio.

Otra facilidad para los jóvenes, es que solo se encuadra a quienes están a menos de 20 kilómetros de algún centro de adiestramiento, y quienes están a mayor distancia en los municipios de manera automática quedan excluidos por la distancia para desplazarse.

De los jóvenes encuadrados para realizar su servicio, deberán cumplir con 44 sesiones de adiestramiento, se les enseñaran los principios básicos, disciplina y doctrina de la milicia, y se les preparara en el uso y manejo de las armas, primeros auxilios, telecomunicaciones y protección civil, entre otros.