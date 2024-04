Desdeña el PAN renuncias de militantes en SLP; “no son ni diez”: dirigente

El secretario general en funciones de dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Dahud Uresti, aseguró este miércoles que quienes han abandonado ese instituto político lo han hecho “porque no encontraron puerta abierta a sus intereses personales”.

Agregó que, sin embargo, “no son ni diez las renuncias que hemos tenido” y que por otro lado se están aceptando a nuevos simpatizantes provenientes de las filas del Partido Verde y de Morena. “Están viniendo a apoyar a los candidatos del PAN, porque allá les cerraron las puertas”, señaló al concluir un evento donde un candidato a diputado federal presentó sus propuestas legislativas en caso de ganar las elecciones.

Aunque sin mencionar nombres, Dahud Uresti indicó del PAN no son muchos los que han renunciado, pero que lo han hecho porque no han estado de acuerdo. “Hay intereses personales y se van; sienten que no hay puerta abierta para lo que ellos pretenden”, expuso.

Recordó que en los recientes procesos internos hubo gente que mostró su inconformidad, tanto en la capital como en el resto del estado. “Quien no quiera estar en el PAN tiene que presentar renuncia, luego hay quienes dicen que se van a ir y no…”.

Aclaró que hay militantes que han tenido que renunciar porque obtuvieron un trabajo en organismos electorales. “No le podemos negar a nadie que obtenga un trabajo y que le pidan oficialmente una renuncia al partido, porque el INE tiene los padrones y sabe quiénes son afiliados a nuestro partido; no podemos negarle a nadie o impedirle que obtenga un trabajo”, eexplicó.

Con respecto al anuncio de la diputada Bernarda Reyes Hernández de dejar las filas del PRI, recordó que ella está en ese cargo porque en su momento fue signada por el PAN.

“Es una mujer de mucha preparación pero desconocemos qué pasó en su partido, pero sé que se le ofrecieron algunas opciones para que estuviera en la boleta”, aseveró; dijo tener entendido que ella no aceptó contender por las candidaturas que se le ofrecieron, una diputación local y una federal.