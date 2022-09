Desaparición del CEEPAC no afectará a trabajadores: Gabriela Jiménez

La presidenta de la asociación civil morenista “Que siga la democracia” Gabriela Jiménez Godoy aseguró que desaparecer el CEEPAC no perjudicaría a los trabajadores de base, quienes serán integrados al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que se pretende crear en lugar del Instituto Nacional Electoral.

En conferencia de prensa dijo que la organización apoyará a cualquiera de las tres “corcholatas” –pre candidatos presidenciales- que resulte electo o electa, ya que “es un hecho que con cualquiera de ellos el partido MORENA ganará las elecciones del 2024 y se mantendrá gobernando a los mexicanos otros seis años”.

Jiménez Godoy estuvo en San Luis Potosí socializando al reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Legislativo y dijo que “en los 12 estados a los que hemos acudido, incluyendo San Luis, la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo en que se eliminen diputados locales, federales, senadores y regidores plurinominales y que a los partidos solamente se les den prerrogativas en tiempos de elecciones”.

“Queremos generar presión social hacia los legisladores para que voten a favor la iniciativa, ellos están acostumbrados a que los ciudadanos no se involucren en la toma de decisiones pero el voto de un diputado o un senador representa a una población completa; la gente esta de acuerdo en eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople’s) incluyendo el CEEPAC de San Luis”.

Desaparecer a los Ople’s y los plurinominales y modificar al INE y tribunales electorales locales representaría un ahorro de 50 mil millones de pesos, casi el presupuesto anual de San Luis, 26 veces más el presupuesto de la UASLP; los consejeros del INE, sus asesores y secretarios, ganan cantidades brutales de salario y compensaciones.

Jiménez Godoy dijo que los trabajadores del CEEPAC no se verían perjudicados porque se van al nuevo organismo federal a realizar los trámites cotidianos, pero el organismo debe desaparecer porque cuando no hay elecciones no tienen carga de trabajo y se les sigue pagando a todos, lo mismo que los tribunales electorales donde no tienen materia de Litis y su manutención cuesta.

Señaló en temas electorales que “los tres presidenciales de MORENA son muy buenos, apoyaremos al que se defina; Adán –el secretario de Gobernación- es carismático, es gracioso, cuando lo escuchas crees que escuchas al presidente”.