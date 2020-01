Desaparecer Seguro Popular traerá problemas de salud

Haber politizado la desaparición del Seguro Popular y la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) generará un grave problema de salud en el país, puesto que se está afectando la atención médica de 30 millones de mexicanos de escasos recursos que no tienen acceso a tratamientos de primer y segundo nivel.

Así lo manifestó el director general del Clúster de Turismo Médico en San Luis Potosí, Manuel Galván Arroyo, quien consideró que este cambio incluso podría impactar en la productividad de la gente y a la economía del país, ello debido a que, al no poder curar a las personas porque no cuentan con los recursos necesarios, el gobierno tendrá que hacer un mayor gasto público para solventar las enfermedades de la población.

"El problema empezó cuando lo politizan, desde que inició el actual Gobierno Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que quería cambiar el Seguro Popular porque era algo diseñado por gobiernos anteriores; lo que no le dijo a los ciudadanos es que lo quería cambiar y no sabía cómo hacerlo, entonces lo único que hicieron fue cambiarle de nombre pero no pensaron en los procesos, ni siquiera en cómo iba a funcionar", comentó.

Señaló que, si bien el Seguro Popular era un programa que funcionaba bien porque le brindaba a la gente menos favorecida la oportunidad de acceder a tratamientos para enfermedades de segundo nivel, como el cáncer y cumplía con su objetivo de ofrecer atención médica gratuita, éste era perfectible.

Galván Arroyo aclaró que al momento de querer hacer un cambio político sobre este programa se generó un “monstruo” que está provocando inconformidades entre la población, debido a que no tiene una planeación adecuada, ni reglas claras.

"Se está jugando con la salud de las personas, la gente que puede fallecer o puede quedar con un daño permanente, inhabilitada para poder llevar a cabo sus procesos laborales y de vida común, solamente porque se quiso cambiar de nombre una muy buena idea y un muy buen programa, todo por eliminar lo que no se ha implementado por el actual Gobierno Federal", apuntó.