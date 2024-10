Desairó Galindo reunión con “Alito” y Ricardo Gallardo

El alcalde Enrique Galindo sí fue invitado a la reunión que sostuvieron alcaldes priistas con la dirigencia estatal y nacional del partido tricolor y el gobernador del estado; sin embargo no acudió, aseguró Sara Rocha Medina, dirigente estatal del partido.

Este viernes el gobierno estatal difundió que el mandatario estatal sostuvo una reunión con los dirigentes nacional y estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como con los alcaldes emanados de este partido, sin embargo fue notorio que no acudió el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos.

Cuestionada al respecto, la dirigente estatal del partido, Sara Rocha Medina, respondió que "no es tema, la verdad es que estamos dedicados a seguir construyendo y trabajar, el PRI como partido no ha parado, cada ocho días tenemos capacitaciones, nos dedicamos a construir nuevos cuadros y que se refuercen los que ya tenemos, que estén siempre más preparados".

Afirmó que Galindo Ceballos sí fue convocado, pero no se presentó y tampoco avisó porqué no lo hizo, "no tengo información de por qué no llegó, pero la verdad es que estamos construyendo, caminando, y eso es lo más importante para la ciudadanía".

Manifestó que en esta reunión con el mandatario estatal se pactó una alianza "por el bien de cada municipio" que gobierna el PRI en la entidad potosina.

Destacó que como partido, el PRI siempre ha buscado construir acuerdos por el bien de la ciudadanía, "siempre se ha hecho no es nuevo no nada más con gobiernos propios sino también con los de oposición y así debemos transitar sobre todo construir por San Luis Potosí".