Desactivan “huelga” en el Congreso

Teresa Carrizales y dos líderes de grupos indígenas que se quedaron a dormir en el recinto legislativo exigiendo ser escuchados, fueron atendidos por diputados encabezados por la presidenta del Congreso del Estado Vianey Montes Colunga.

Exigían que se les dieran fechas fatales para resolver solicitudes de juicio político contra el alcalde Xavier Nava Palacios pero se les dijo que dependerá del avance en comisiones y que no se puede difundir información sobre estos temas porque así lo prohíbe la Costitución.

Estuvieron presentes los legisladores Marite Hernández Correa, Rosario Sánchez Olivares, Alejandra Valdés Martinez y Edgardo Hernández Contreras, quienes pertenecen a las diferentes comisiones legislativas que atienden los temas que interesan a las personas inconformes.

La legisladora dijo que se les explicó todo lo referente a los trámites legislativos, los tiempos legales y se les dejó en claro que los diputados deben ser respetuosos del debido proceso, “no podemos estar ventilando lo que ocurre en la revisión de las solicitudes de juicio político, es algo muy delicado”.

La legisladora Montes Colunga dijo que “no atendí a las personas el día de la sesión ordinaria por la vía virtual, ya que tenía agendadas reuniones en el distrito que represento y les di audiencia para el miércoles 21 de octubre, sin embargo, a raíz de las acciones que emprendieron decidí venir de inmediato”.

“A lo único que me he comprometido es a darle seguimiento a los temas en las comisiones que los desahogan, yo no puedo dar fechas concretas de resolución y tampoco voy a mentir por salir del paso, las cosas siguen caminando de manera natural y con apego a derecho”.

Puntualizó la diputada Vianey Montes que en los casos de solicitudes de juicio político hay procedimientos que se deben llevar a cabo y los diputados son respetuosos de ello.