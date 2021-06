Desabasto de medicamentos ha comprometido economía y salud de familias potosinas: Xavier Azuara

El diputado federal, Xavier Azuara condenó la insensibilidad del Gobierno Federal para atender la falta de medicamentos que enfrentan las familias potosinas, pues señaló que no se ha cumplido con la entrega de estos en los hospitales del Estado, comprometiendo la economía y la vida de niñas y niños.

Azuara Zúñiga remarcó que el desabasto en los centros de salud se ha estado agravando desde el año pasado, “a finales de 2020 a través de una solicitud de información pudimos conocer que tan sólo en el Hospital General del ISSSTE aquí en la capital, se afectó a 455 personas con la falta de medicamentos”, indicó.

Detalló que según información del mismo ISSSTE había faltantes 66 claves médicas, las cuales no se surtieron en tiempo y ante lo cual el argumento fue que por la pandemia de COVID no hubo celeridad en la entrega y además señalaron que los proveedores no cumplieron con la entrega de alguno de estos.

Apuntó que los medicamentos faltantes llegaban a costar en farmacias entre 700 y 1000 pesos, lo cual resulta muy difícil de pagar, y a pesar de esto, algunos medicamentos ni siquiera están surtidos en las farmacias convencionales.

El legislador dijo que con la información sobre los 25 medicamentos que necesitaban con urgencia en el Hospital Central, para combatir el cáncer infantil, pero de los cuales apenas llegaron 3, se deja ver que las autoridades están rebasadas por este problema, pues a pesar de los amparos que existen, no se ha cumplido con la entrega.

Ante esto remarcó que antes de terminar la Legislatura se presentará el punto de acuerdo para que se aseguren los medicamentos en los hospitales, pues indicó que este tema no se puede atrasar más y es urgente que se atienda, pero además es urgente que se tenga claridad del porqué no se resuelve

Azuara Zúñiga finalizó diciendo que buscará los recursos legales necesarios para poder primero visibilizar la desatención que hay de parte del Gobierno y segundo visibilizar la necesidad de mies de padres de familia que se están viendo afectados por la ineficacia de las autoridades.