Desabasto de medicamento para niños con cáncer en San Luis Potosí

Sigue sin existir abasto completo de medicamentos para niños y niñas con cáncer en el Hospital Central, por lo que a la par de la gestión legal, se hará una segunda colecta para comprar lo que hace falta, informó José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Fundación Renace.

El abogado señaló que a pesar de que se tramitaron amparos para obligar a la Federación a cumplir con el abasto de medicamentos contra el cáncer en el Hospital Central "Ignacio Morones Prieto", solamente han llegado algunos.

Lamentó que la Federación "ya ha encontrado la mecánica para alargar juicios, para rendir informes de manera muy lenta, para impugnar, a veces los amparos funcionaban de manera rápida y ahora han encontrado la mecánica para ir entorpeciendo".

Indicó que debido a que no han llegado todos los medicamentos, se han adquirido los faltantes a través de los recursos que recaudó Renace en el mes de junio, que ascendían a 400 mil pesos, mismos que ya se agotaron, por lo que se abrirá una nueva colecta.

De la Garza Marroquín señaló que el objetivo es recaudar otros 400 mil pesos, "vamos a lanzar un segundo llamado para ver si podemos juntar una cantidad igual para seguir donándolos, esto te refleja que los medicamentos no han llegado y siguen muchos papás en situación crítica a los que no se les puede dar el medicamento porque no han llegado".

A la par de la colecta seguirá la gestión en tribunales para que el gobierno federal cumpla con el abasto de medicamentos, pues el recurso se ha utilizado para donar medicamentos a niños con cáncer, pero también hay mujeres que los requieren.