Desabasto de gasolina retrasa entregas a transportistas potosinos

La escasez de gasolina que han estado padeciendo varias estaciones de servicio en San Luis Potosí, desde hace algunos días, está afectando a los transportes de carga ligera en el traslado de mercancías hacia otros estados del país .

Raúl Torres Mendoza, Consejero Nacional de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), informó que, a los transportistas potosinos que tienen unidades carga ligera, de una a tres toneladas, la falta de gasolina les ha retrasado sus viajes en un 18 por ciento, por lo que, no pueden realizar sus entregas en tiempo y forma, ya que dependen de la disponibilidad del combustible.

Afortunadamente, dijo, el transporte de carga pesada no ha tenido complicaciones, ya que utiliza diésel para operar y de éste hay abasto suficiente en las estaciones de servicio.

"Ésta situación sí nos afecta, porque nos están retrasando los viajes a otros estados, y es un problema que no sólo se vive en San Luis Potosí, sino también en otras entidades como Querétaro, Estado de México, Puebla, Guanajuato, etc.; creemos que pudieran ser cuestiones de estrategia y logística de los mismos proveedores de gasolina, pero sí nos está afectando, porque no podemos transportar las piezas pequeñas que necesitan las armadoras automotrices, como son los microchips", expresó.

Explicó, por un lado, el incremento en los precios de la gasolina en Estados Unidos está provocando que las estaciones de servicio de marcas extranjeras no tengan suficiente combustible, porque no pueden pagar el costo total, además de que el Gobierno Federal está subsidiando los incrementos del combustible.

Por otro, añadió, Pemex está teniendo problemas para abastecer a sus estaciones, ya que se encuentra dando mantenimiento a sus unidades de transporte, además de que hay un déficit de operadores, lo cual, les genera problemas de logística para poder surtir combustible.