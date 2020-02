Desabasto de agua, el pan de cada día en colonia Virreyes

“El problema de todos los días es la falta de agua”, denunció Susana Flores Bravo, presidenta de la Junta de Mejoras de la colonia Virreyes.

La representante vecinal denunció que a pesar de ser una colonia pequeña, hay zonas de la colonia Virreyes que pasan hasta ocho días sin suministro de agua potable, además de que hace falta mantenimiento de las redes de drenaje.

Aseguró que tanto la Dirección de Desarrollo Social como el organismo operador Interapas han sido enterados de esta problemática en varias ocasiones, “ellos están al tanto pero la verdad no vemos respuesta”.

Local Denuncian negligencia de organismo de agua

Denunció que ha habido ocasiones en que el Interapas acude a realizar alguna reparación y deja las zanjas abiertas, y posteriormente cobra por ir a tapar los hoyancos, “hay mucha inconformidad de la colonia con el Interapas”.

Indicó que a pesar de que no tienen suministro constante de agua potable, “los recibos esos sí nunca fallan”, incluso reprochó que a pesar de que los habitantes de la colonia pagan puntualmente por un servicio no reciben, el Interapas no los atiende y ellos mismos tienen que comprar pipas de agua, “siempre están los rumores de que está mal (la situación financiera de Interapas) pero los ciudadanos pagan su recibo para recibir suministro”.

A esto sumó el hecho de las constantes inundaciones en temporada de lluvias, sobre todo en la lateral de Salvador Nava Martínez, y cuestionó si una colonia cercana al Hospital Central y la planta Los Filtros padece estas condiciones, cómo se encontrarán las de la periferia.