Derechohabientes del IMSS denuncian desabasto

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunciaron la falta constante de diversos medicamentos, sobre todo para el tratamiento del cáncer en mujeres y hombres, llegan a esperar hasta un mes por el fármaco sin que llegue, a otros se les entrega dañado para que al final, tengan que comprarlo.

Desde hace más de un mes en el IMSS esta escaso el medicamento de Leuprorelina, el cual se usa para tratar diversas enfermedades, entre ellas el cáncer de próstata, por lo que diversos usuarios han denunciado que no se les está garantizando el acceso a esta biológico que en muchos casos es de vida o muerte.

Uno de los derechohabientes relató el martirio que ha sido poder acceder al medicamento que requiere, ya que hace un mes fue a consulta con su médico familiar en la Clínica 1 del IMSS donde le receto Leuprorelina, fue a la farmacia y le indicaron que no había medicamento que regresará después a preguntar; por cuatro semanas estuvo acudiendo casi a diario por el medicamento, pero la respuesta era la misma, no había y no tenían una fecha exacta de llegada.

Durante sus constantes visita se percató que no era la única persona que buscaba ese u otros medicamentos, pero la respuesta de los encargados de la farmacia era que no había y ellos no podían hacer nada.

El pasado viernes acudió y afortunadamente había una unidad que le entregaron, pero sólo era una, por lo que no había para el resto de las personas que requerían ese medicamento, aunque la sorpresa fue que iba roto. El lunes regresó a la farmacia a manifestar que el medicamento que le entregaron iba dañado, roto y el medicamento se había desperdiciado, pero lo culparon y le manifestaron de forma prepotente que no podrían hacer nada debido a que el fármaco ya se le había entregado.