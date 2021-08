Denuncias por medicamentos apócrifos ante FGR: Lutzow Steiner

Hay denuncias ante COFEPRIS y la FGR por la compra de medicamentos oncológicos falsos dijo el secretario de Salud Miguel Angel Lutzow Steiner al comparecer ante diputados y expuso que el regreso a clases presenciales es necesario, pero es decisión de cada familia enviar a sus hijos o dejarlos en casa.

Los diputados Ricardo Villarreal Loo, Angélica Mendoza Camacho, Edgardo Hernández Contreras y Rubén Guajardo Barrera, preguntaron sobre las 423 toneladas de medicamentos que no fueron distribuidos por estar almacenados, la presentación de denuncias y procesos administrativos internos así como la existencia medicamentos oncológicos apócrifos; exigieron que no haya impunidad y que se llegue a las últimas consecuencias.

El funcionario explicó que el 24 de Enero de 2021 cuando asumió el cargo de encargado de despacho de la Secretaría, supervisó los almacenes y “encontré los pasillos llenos, atiborrados, saturados de medicamentos y material de curación, por lo que organizamos un operativo, una estructura de trabajo y con la ayuda de la Guardia Nacional pudimos trasladarlos a las jurisdicciones sanitarias, separando lo caduco”.

Ese medicamento fue adquirido en el segundo semestre de 2019 y en 2020, se fue acumulando y en nueve semanas se lograron movilizar los embarque; sobre el medicamento para cáncer y auxiliares apócrifo en el Hospital Central, Lutzow Steiner dijo que se dio vista a la COFEPRIS y a la Fiscalía General de la República a través de dos denuncias contra las empresas involucradas, ya que el tema corresponde a instancias federales.

Destacó que, desde que asumió el cargo, en el proceso de entrega-recepción hizo señalamientos al órgano interno de control, ordenó la integración de un expediente por cada pago a proveedores hasta que el producto adquirido fuera entregado a satisfacción y atendió las inconsistencias en pagos de telefonía celular, además de atender todas las observaciones hechas por auditores de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado, que suman 642 millones de pesos.

Respondió a los cuestionamientos de las y los legisladores que fueron contratadas 426 personas para atender la pandemia pero ya fueron dadas de baja y el 1 de Septiembre se contratará a 100 con el respaldo del INSABI, de tal manera que la Secretaría de Salud se entregará en mejores condiciones de cómo se recibió, aunque quedarán temas pendientes como la transición al INSABI.

La diputada Consuelo Carmona Salas solicitó una explicación de por qué San Luis no está en semáforo epidemiológico rojo si la ola de contagios es alta y funcionan centros nocturnos y bares; el secretario dijo que a diferencias de la primera y segunda ola, esta vez el comportamiento es diferente por el efecto protector de la vacuna, hay mas casos ambulatorios y menos hospitalizaciones.

Destacó que en 44 municipios hay coordinación con las autoridades para actuar contra quienes no respeten las medidas sanitarias, pero es una tarea donde también los ciudadanos deben involucrarse; se han aplicado 56 suspensiones. Sobre la falta de equipo de protección para el personal médico, expuso que este año se han hecho compras adicionales por 43 millones de pesos, que incluyen 200 mil cubre bocas y se dejará el suficiente material hasta el 31 de diciembre para que la nueva administración no tenga problemas. Además, el 100 por ciento del personal de salud está vacunado.

Sobre este mismo tema, le respondió al diputado Martín Juárez Córdova que no se están relajando las medidas de prevención, pero se requiere de la participación de toda la sociedad, ya que la presión hospitalaria en las zonas media y huasteca, podría crecer. Del servicio de Telemedicina, dijo que hay 29 unidades médicas en el 45 por ciento de los municipios, en una alternativa que genera ahorros a la población al evitar el desplazamiento y permanencia en unidades de salud.

Del regreso a clases presenciales, tema abordado por varios legisladores, el secretario Lutzow Steiner dijo que es fundamental para las habilidades y salud mental de los estudiantes y ante la tercera ola de COVID-19 que es de alto riesgo de contagios y como cada municipio vive una situación particular, la Secretaría de Salud proporciona toda la información a detalle para que la ciudadanía tome decisiones.

Los Consejos Técnicos Escolares son los que tienen qué definir en qué condiciones se regresará a clases tomando en cuenta todos los factores y es cada familia la que decide si manda a su hijo a la escuela; la actividad escolar es esencial, ya no importa si el semáforo está en rojo pero es voluntario el enviar a los menores a la escuela, insistió.

El legislador Mario Lárraga planteó las carencias del sector que no tiene médicos especialistas ni personal en varios centros de salud. El secretario dijo que no es falta de recursos sino que los médicos y demás personal no quiere trabajar en lugares donde no tiene servicios, es decir, no se trata de sueldos sino de otros factores que generan las vacantes existentes.

La legisladora Laura Patricia Silva Celis denunció la falta de apoyo del gobierno federal para la salud de los potosinos que están solos sorteando la pandemia. El secretario reconoció que hubo desabasto de vacunas para menores como la triple viral pero el tema ya se regularizó, lo mismo pasó con la vacuna contra la tuberculosis pero aun así, San Luis está por encima de la media nacional en la aplicación de las vacunas. No se trató de falta de dinero sino de producción de las empresas.

El diputado Oscar Vera preguntó sobre los programas de vacunación y Lutzow Steiner expuso que es imposible saber cuándo terminará la pandemia pero es un hecho que estará presente con picos de contagio en época invernal, aunque la inmunidad de las vacunas no es permanente. San Luis ha recibido 2 millones de dosis y ha vacunado al 73 por ciento de la población mayor de 18 años, con al menos una dosis, colocándose por arriba del promedio nacional que es del 63 por ciento.

