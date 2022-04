Denuncias municipales “van bien”: Alcalde

Son tres las denuncias formales que el Ayuntamiento capitalino ha presentado contra probables irregularidades cometidas en la anterior administración, pero “su avance lo desconocemos”, señaló el alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos.

“En la Fiscalía (General del Estado) traen el avance; fueron recibidas, sabemos que se ha citado a personas a declarar, pero hay discreción; lo único que puedo compartirles es que van bien”, dijo.

Asimismo, con relación a la detención de la ex aspirante a la gubernatura, Mónica N., El jefe de la comuna aseguró que desconoce el caso, el origen de la detención, pero si hubo alguna irregularidad durante s desempeño se le debe castigar.

“Yo soy dos que están comprometidos a que se haga justicia, si (Mónica N.) incurrió en alguna irregularidad, que se sancione; si hay desvíos y si la fiscalía consiguió ordenes de aprehensión, pues bueno, que se aplique…”.

En el primer tema, Galindo Ceballos dijo no saber si presentarán más denuncias. Sin embargo, indicó que “estamos concentrados en trabajar, en mirar hacia adelante, lo que ya se encontró, se encontró; de aquí para adelante, ya es puro trabajo”.

NO CEDERÁN A DEMANDAS DE ANTREROS

Con respecto a la manifestación que este miércoles se instaló frente a Palacio Municipal, aseveró que los propietarios, administradores y encargados de antros del Centro Histórico están demandando libertades que no se les puede dar.

“Quiere que el horario se amplíe más quieren un centro para ellos no para los potosinos; quieren que no se les incomode, quieren trabajar a todo volumen, quieren tener menores de edad. Ante ellos no voy a ceder”.

Aseguró que las manifestaciones no le incomodan, y “menos de quien no tiene la razón”; no obstante, indicó que, como a todos, ya se les atendió.