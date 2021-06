[Video] Denuncian vecinos de Soledad brote de aguas negras

Soledad de Graciano Sánchez. -Vecinos de las colonias San Antonio, San Francisco, Privadas de San Pedro, entre otras, se manifiestan esta mañana en el cruce avenidas Libertad y San Pedro, denuncian el problema que viven por el taponamiento de la tubería de drenaje, lo que provoca que las aguas negras busquen salida y brota a las calles y en algunos domicilios.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Aseguran que el problema tiene más de medio año, situación que ya han reportado en la delegación de Interapas y no han dado solución, por lo que decidieron tomar medidas drásticas, obstaculizando el paso vehicular para llamar la atención de las autoridades.

Paula Montero | El Sol de San Luis

El problema está en la calle Valentín Amador, a la altura del Hospital General de Soledad, "requiere desazolve porque de ahí parten todas las afectaciones", declaró la señora Andrea.

Paula Montero | El Sol de San Luis

Añadió que las aguas negras brotan en su domicilio, lo que además genera mal olor y problemas de salud, "yo ahorita tengo diarrea, no es justo, quién me va a pagar mi doctor, a ver... Interapas si no pago cuatro meses me corta el agua", se cuestionó.

Los inconformes hicieron un llamado urgente a autoridades correspondientes para solucionar de manera inmediata al problema, pues en sus hogares es imposible respirar y vivir con un foco de infección en los domicilios, pone en riesgo la salud de su familia.

No te pierdas más información de El Sol de San Luis