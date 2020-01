Denuncian negligencia de organismo de agua

Habitantes del municipio de Villa Hidalgo denunciaron públicamente la negligencia del titular del organismo de agua potable del municipio, ya que al realizar obras del departamento a su cargo no las concluye de manera que no cause afectaciones a la población.

Lo anterior, luego de que el organismo de Agua Potable, realizara obras de introducción de líneas de distribución, para lo cual se rompió de forma lineal y por varios metros, la avenida principal en una de las zonas de mayor circulación vehicular, como lo es en las afueras de la escuela Secundaria en la cabecera municipal.

Prevén sexta tormenta invernal para SLP

En esta zona, que se ha vuelto zona de conflicto vial, también confluye una vialidad sumamente transitada que comunica al menos a seis comunidades del municipio, por lo que la afluencia vehicular es constante.

La queja de la población en voz de las señoras, Gabriela, Antonia y Mary, del señor Francisco y del operador de autobuses de pasajeros, Candelario Ortíz, es porque en el tramo de los trabajos se retiró el concreto de la vialidad y no se colocó nada nuevamente por lo que el viento y las lluvias han hecho de las suyas y esto generó que en el lugar se hiciera un hundimiento que no se percibe al haber precipitaciones pluviales y eso en consecuencia hace que los vehículos resulten con afectaciones.

A esta queja de los conductores y operadores de autobuses que pasan por el lugar, se suma la de los vecinos, quienes sufren con los ventarrones del polvo que se levanta en el lugar.