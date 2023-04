Denuncian malos tratos de directora del Centro de Justicia para las Mujeres

El Consejo Potosino de Abogados denunció actos de misoginia, clasismo y prepotencia por parte de la directora de los Centros de Justicia para Mujeres (CJM), Mónica Kemp Zamudio.

El vocero del Consejo Potosino de Abogados, Miguel Ángel Gómez Esparza, informó que esta organización realizará un expediente de incidencias de quejas contra la directora de los CJM, ya que desde que asumió el cargo “iniciaron las quejas por parte del personal operativo sobre su trato misógino, prepotente, altanero y clasista”.

Mencionó que estos malos tratos de la funcionaria ya llevaron a que varias trabajadoras renunciaran de forma conjunta a finales de 2022 en el CJM de Rioverde; también recordó el caso de la encargada de Comunicación del CJM, a quien recientemente se le despidió, “no sin antes hacerle pasar un martirio laboral donde se le instigaba de manera cotidiana, tema que al parecer ya está en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)”.

Indicó que esta situación que ya se le hizo del conocimiento a la Oficialía Mayor del gobierno estatal, además de que se espera tener audiencia con el Gobernador o el Secretario General de Gobierno para ampliarles la información respecto a lo que se vive laboralmente en ese lugar, donde debe haber empatía con los trabajadores y respeto con quien solicita el servicio público por alguna causa de violencia o legal.

Los postulantes dijeron que la conducta de la funcionaria ha sido antiética y no va con los principios del gobierno estatal, que no debe permitir que los servidores públicos desarrollen actuaciones misóginas y fuera del contexto de un gobierno que busca lo mejor para los potosinos, y más para las víctimas en desgracia, como pueden ser las mujeres no solo en la Capital potosina sino en el resto de la entidad.