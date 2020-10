Denuncian intentos de rapto en la Progreso y Valle Dorado

Una joven trabajadora potosina denunció el intento de rapto del que fue objeto al bajar del transporte de personal sobre la avenida Salk en colonia Progreso de la capital de San Luis Potosí.

Es la historia de Maggy Mendoza quien expuso los momentos de pánico que vivió. Por fortuna logró escapar de sus captores

“Chavas cuídense mucho, ayer por la tarde (19:30 horas ) trataron de subirme a una combi color negra”.

Maggy se bajó del transporte de su trabajo y al cruzar un señor le preguntó la hora.

“Le respondo que no sé y en eso volteo y estaba otro señor a mi lado pero no le tome importancia”

Maggy estaba en espera de cruzar al camellon y pense que el señor también,“en eso el señor que me preguntó la hora me carga por atras y el otro señor abre la puerta de la camioneta“.

La asustada mujer traía en su mochila amarradas una chamarra y un suéter “esto ayudo a que el señor no me pudiera cargar bien; tiré patadas para liberarme, en eso pasa un señor y le digo que me ayude pero el señor siguió caminando como si nadie le hubiera hablado”.

A Maggy le quisieron tapar la boca. “me rasguñaron la cara y me quisieron jalar de la playera pero no pudieron aunque me lastimaron del antebrazo, corrÍ como pude, ni siquiera me fijé si venian carros, llegué a mi casa asustadisima”.

Agradece a Dios a ver podido liberarse y evitar que la raptaran. “apesar del miedo supe reaccionar tirando patadas,fue lo único que pude hacer ya que nadie me ayudó”.

Esto ocurrió alrededor de las 19:30 horas en avenida Salk en la colonia Progreso.





“Cuídense mucho, griten, pateen, rasguñen y hagan de todo, .cuento esto no para generar lastima o pánico, sino para que tengan cuidado”.

Testimonios con el mismo “modus operandi” hacen referencia a las colonias Valle Dorado y Del Llano.