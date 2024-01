Denuncian cobro de piso, extorsiones y amenazas en la Huasteca potosina

Unos mil habitantes de la Huasteca potosina se manifestaron en el primer cuadro de la ciudad de San Luis Potosí, el motivo obedece a que aseguran hay malas condiciones de seguridad en la región.

Informan que a los ciudadanos de a pie les están haciendo cobro de piso y al sector de los empresarios les están ocurriendo situaciones peores como extorsiones.

Provenientes de diez municipios del interior del estado, llegaron a bordo de unos 30 camiones de la empresa Senda para exigir seguridad, argumentando que la autoridad no los observa y tampoco lleva auxilio a la zona. Por meses han vivido condiciones de inseguridad.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Dirigidos por el ex diputado federal por Morena, José Ricardo Delsol Estrada, se apersonaron primero en la Alameda Central “Juan Sarabia”, y luego desfilaron hacia Palacio de Gobierno para exigir auxilio de las autoridades.

“Es una manifestación legítima que no tiene nada que ver con el proceso electoral, nuestro reclamo es por la seguridad. Hay muchísima inseguridad, nos tienen amenazados a los presidentes municipales, ya están de muestra”.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

A los que hacen de las suyas, los tienen muy bien identificados, pero los afectados argumentan que no hay nada que los ayude a mejorar “la Huasteca se cansó de tanta intransigencia, los habitantes de a pie padecen extorsiones, levantones, cuotas en los comercios, asaltos, cuotas en los cultivos, cuotas en los transportes, la gente ya no puede salir a divertirse son municipios fantasmas, ya no quieren salir a divertirse, son municipios fantasmas, hay un mundo de droga, está generalizada la delincuencia”.

Posterior a su llegada a la alameda central, decidieron protestar en Palacio de Gobierno, argumentando que venían de zonas alejadas y pedían caminos, carreteras y diversos compromisos establecidos durante la pasada contienda electoral.