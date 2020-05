Denuncia Esperanza Lucciotto omisión de Policía Estatal

La policía estatal ha incurrido en un desacato al no proporcionar las medidas de protección ordenadas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, señaló Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo Lucciotto.

La madre de la joven edecán señaló que, en un plazo menor de 15 días, su familia fue víctima de lo que considera dos atentados relacionados con la búsqueda de justicia para su hija; manifestó que hace dos semanas su hijo Pedro se encontraba con unos compañeros del colegio y fue atacado sólo él, lo que hace pensar que iba dirigido específicamente a su persona.

Indicó que ese día llamó a los números que le ha proporcionado la policía estatal para estar en contacto, sin embargo no llegaron oficiales al lugar, sino hasta que ella estaba ya en la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia penal por los hechos en los que su hijo resultó con lesiones que requirieron suturas.

Mencionó que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, Jaime Pineda Arteaga ha girado instrucciones para proporcionarle las medidas de protección sin embargo, es el titular de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, DGSPE, quien se niega a implementarlas, “que porque no hay policías, pero eso no es verdad, porque ellos traen tres o cuatro patrullas llenas —como escoltas—, y a las personas que realmente estamos en riesgo no nos dan nada”.

La mujer indicó que lo ocurrido a su hijo no es el único incidente que han vivido durante estos ocho años de lucha por justicia para Karla, sin embargo aseguró que no va a detenerse, “yo tengo que seguir con esta lucha, es por mi hija y las que han pasado por esta circunstancia”.

Es por ello que se dictaron medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que destacó que sus abogados ya buscan los recursos legales para obligar a que se cumplan dichas medidas de protección.

También dijo esperar que una vez que se reactive la Fiscalía, se designe a quien llevará la nueva investigación del caso,“aparentemente será una mujer”, y recordó que al tener la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la familia puede actuar legalmente en caso de que la Fiscalía nuevamente realice una indagatoria deficiente sin perspectiva de género.