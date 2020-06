Denuncia ciudadana: Falta de medicamentos, pesadilla cotidiana de pacientes del ISSSTE

San Luis Potosí.- Vecina de la colonia Las Piedras es un ejemplo de lo que pasan derechohabientes de la clínica “Pedro Barcenas” Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por la carencia de medicamentos que es un problema frecuente y costear de tratamiento de manera privada se ha vuelto incosteable.

Se trata de una mujer adulta mayor que denunció no solamente la falta de estos insumos, sino el trato del personal de enfermería, pues al surtir su medicina, cuando lo logra, recibe expresiones como: “se va a llevar toda la farmacia”.

Relató que padece glaucoma en ojo derecho, y desde hace tres meses no recibe Travatan, medicamento que se utiliza en oftalmología para disminuir la presión intraocular y evitar la progresión del glaucoma, por lo que lo ha tenido que comprar, siendo un frasco que le dura 15 días y cada uno le cuesta alrededor de mil pesos. Hasta el momento, por esos tres meses de desabasto, ha gastado 6 mil pesos.

Otros tres meses también, tiene que no recibe Rosuvastatina, fármaco usado para disminuir el colesterol; además padece hipotiroidismo, insuficiencia venosa y hemorroides, para las cuales requiere otra clase de medicinas, que no siempre los tienen.

“Me dicen que hable los martes, para saber si llegó la medicina y poder surtir la receta, pero o no contestan o cuando lo hacen, nos dicen que no hay llegado el medicamento, y esto es cada semana”, comentó la denunciante.

Añadió que otro problema es hacer las citas, las cuales les piden que se hagan por internet a partir de la media, pero no cuenta con ese servicio, por lo que tiene que hablar a las 07:00 horas, pero cuando logra que le contesten, ya no hay espacio.

Lamentó que en esa situación están muchas personas, que no solo daña su derecho la salud de los pacientes, sino agravar su condición, y tienen que esperar hasta meses para recibir su medicamento o una cita.

“Por tanta medicina se me irrita el estómago, ya tengo colitis, me recetaron Senósidos y tampoco me lo han dado”, concluyó.