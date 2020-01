Delincuentes, sin horario en los Tangamanga I y II

No hay un horario o zona especifica en los parque Tangamanga I y II donde se registre mayor incidencia de delitos, sin embargo, la recomendación a los visitantes es que al acudir a realizar sus actividades físicas, no porte o lleve objetos de excesivo valor, y que no deje sus pertenencias a la vista dentro de sus vehículos.

El llamado se hace de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, luego de incidentes delictivos ocurridos con anterioridad al interior de los parques Tangamanga I y II, derivado de lo cual, se incrementó la sobre vigilancia en estos lugares, en coordinación con personal de seguridad de los parques.

Actualmente los botones de pánico solo se han colocado en el Parque Tangamanga / Gonzalo Hernández

Sobre los horarios de mayor incidencia de delitos dentro de estos centros recreativos la dependencia reiteró que no puede manifestarse que haya un horario específico en donde exista u ocurra un mayor índice delincuencial, e hizo el llamado a la población que acuda a estos sitios que ante cualquier persona o suceso que detecten o sientan que atente contra su integridad, en su momento sea reportado hacia las Líneas de Emergencia 911 o 089 de Denuncia Anónima.

Cabe mencionar que mediante los Botones de Pánico que están conectados a C-4 y C5i2 los visitantes pueden solicitar el apoyo policiaco o el auxilio correspondiente inmediato, ya que al recibirse la alerta desde el Botón, desde ese momento se canaliza el apoyo.

La SSPE destacó que las estrategias de seguridad en el lugar continúan de forma activa, desde la apertura del parque hasta el cierre, y al exterior se realizan patrullajes de vigilancia, con el objetivo de evitar que quienes transitan por el lugar sean víctimas de algún hecho constitutivo del delito.